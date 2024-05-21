"Alın parayı geri" diyerek isyan eden Müjde Uzman tükenmişlik sendromuna yakalandı! Son görüntüsünü paylaşınca sevenleri endişelendi

Oyuncu kadrosunda Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Settar Tanrıöğen, Doğukan Güngör ve Ceren Yalazoğlu Karakoç gibi isimlerin yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisinde hayat verdiği Alev karakteriyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Müjde Uzman sosyal medyadaki son paylaşımlarıyla dikkat çekti.





SON HALİYLE KORKUTTU

Hastane odasından paylaşımlar yapan ünlü isim son hali sevenlerini endişelendirdi. Müjde Uzman tükenmişlik sendromuna yakalandığını söyledi.

'PATLAMA NOKTASINA GELDİM' İkili ilişkilerde empati yapılması gerektiğinin üstüne basan Uzman, paylaşımına 'Tembelliği, kolaycılığı, hak yemeyi bırakın' notunu düşerken yayınladığı videolarda, "Hepsini okuyanlar için... Patlama noktasına geldim ve ciddiye alınmadığımı kaldıramıyorum. Bana bir şeyler söyleyen insanlara cevap vermiş oldum ki onlarda duymuş olacaklar. Zaten bir süre sonra sileceğim pişman olup.

Tek ben değilim işimle alakalı değil. Bu insan zorbalığı… Empati yapmadan çözemeyiz. Lütfen insanlara iyi olması gerektiği konusunda baskı yapmayın. Kötü hissetmek bir süreçtir.

Bu bir boşaltım mekanizmasıdır. Lütfen engellemeyin. Dünyanın en boş ve işe yaramayan cümlesi 'Halledersin aslansın kaplansın' cümlesi. Konuşma ihtiyacı hissettiğimiz için çok boş şeyler söylüyorsunuz. Onu da söylemeyin" dedi.