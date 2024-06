Survivor All Star şampiyonu Ogeday Girişken oldu!

Survivor All Star'da büyük gün geldi çattı. Survivor All Star kupası sahibini buldu.

Survivor All Star 2024'ün final mücadelesinin ilk turunda Ogeday ile Seda, Nefise ile Batuhan karşılaştı.

Seda ve Ogeday karşılaşmasında 6-1'lik skorla kazanan Ogeday oldu.

Seda karşısında galip gelen Ogeday ilk finalist oldu.

SEDA VE BATUHAN VEDA ETTİ!

Seda Ocak ise bu mücadele sonrasında Survivor All Star 2024 finaline veda etti.

Nefise, Batuhan karşı 6-1 kazanarak ikinci finalist oldu. Batuhan'da veda eden 2. isim oldu.

Ogeday Girişken ve Nefise Karatay kıyasıya mücadele etti.

OGEDAY GİRİŞKEN ALL STAR'IN ŞAMPİYONU OLDU!

Ogeday, Nefise karşısında 6-2'lik skorla kazandı ve Survivor All Star'ın şampiyonu oldu.

Ogeday Girişken kupayı kaldırmadan önce konuşma yaptı. Yarışmacı şu ifadeleri kullandı;

"Acun Ilıcalı'ya teşekkür ediyorum. Yarışmada 2 tane kırılma noktam olmuştu. Acun abi iyi ki beni ikna etmiş, iyi ki onu dinlemişim. Şuan burada olamayacaktım ona çok teşekkür ediyorum. Aileme, sevgilime teşekkür ediyorum. Nefise ile yarışmaktan gurur duydum. O da bir şampiyon. "