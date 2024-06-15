Kıvanç Tatlıtuğ oğlu Kurt Efe'nin yüzünü ilk kez gösterdi! 'Tıpkı babası'

2016 yılında Paris'te nikah masasına oturan Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer, mutlu evliliklerini 2022'de Kurt Efe'nin doğumuyla taçlandırdı.

Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü çift zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Şimdilerde eşi ve çocuğuyla Bodrum'da tatilin keyfini çıkaran Kıvanç Tatlıtuğ son paylaşımıyla sosyal medyayı salladı.

O KARE GÜNDEM OLDU

Kıvanç Tatlıtuğ oğlu Kurt Efe'nin yüzünü ilk kez gösterdi. Ünlü oyuncu, iki yaşındaki oğluyla karesine, "Papalina" notunu düşüp, nazar boncuğu emojisi koydu. O paylaşıma beğeni ve yorum yağdı.

YORUM YAĞDI

Kıvanç Tatlıtuğ'un gönderisine; 'Aynı kendisi', 'Tıpkı babası', 'Ne kadar da çok benziyorlar', 'Bu genler çoğalmalı' gibi yorumlar yapıldı.







