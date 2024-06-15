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Kıvanç Tatlıtuğ oğlu Kurt Efe'nin yüzünü ilk kez gösterdi! 'Tıpkı babası'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
15.06.2024 14:55
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Son olarak Serenay Sarıkaya ile başrolünü paylaştığı Aile dizisinde karşımıza çıkan Kıvanç Tatlıtuğ şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Her gönderisi binlerce beğeni ve yorum alan ünlü isim bu defa oğlu Kurt Efe ile bir karesini paylaştı. Tatlıtuğ'un bu gönderisi kısa sürede gündem oldu.

Kıvanç Tatlıtuğ oğlu Kurt Efe'nin yüzünü ilk kez gösterdi! 'Tıpkı babası'

2016 yılında Paris'te nikah masasına oturan Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer, mutlu evliliklerini 2022'de Kurt Efe'nin doğumuyla taçlandırdı.

Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü çift zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Şimdilerde eşi ve çocuğuyla Bodrum'da tatilin keyfini çıkaran Kıvanç Tatlıtuğ son paylaşımıyla sosyal medyayı salladı.

O KARE GÜNDEM OLDU

Kıvanç Tatlıtuğ oğlu Kurt Efe'nin yüzünü ilk kez gösterdi. Ünlü oyuncu, iki yaşındaki oğluyla karesine, "Papalina" notunu düşüp, nazar boncuğu emojisi koydu. O paylaşıma beğeni ve yorum yağdı.

KURT EFE

YORUM YAĞDI

Kıvanç Tatlıtuğ'un gönderisine; 'Aynı kendisi', 'Tıpkı babası', 'Ne kadar da çok benziyorlar', 'Bu genler çoğalmalı' gibi yorumlar yapıldı.

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Başak Dizer Kıvanç Tatlıtuğ
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