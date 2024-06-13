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  2. Whatsapp'ta 300 kişilik grup kurup 5'er bin TL borç istediği iddia edildi! Serdar Ortaç'tan açıklama gecikmedi

Whatsapp'ta 300 kişilik grup kurup 5'er bin TL borç istediği iddia edildi! Serdar Ortaç'tan açıklama gecikmedi

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
13.06.2024 15:01
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Son dönemde alkollü bir şekilde konser veren ve açtığı canlı yayınlarla sık sık adından söz ettiren ünlü şarkıcı Serdar Ortaç hakkında bu defa bambaşka bir iddia gündeme geldi. Ünlü ismin Whatsapp'ta 300 kişilik grup kurup 5'er bin TL borç istediği söylendi. Ortaç'tan bu iddialara yanıt gecikmedi...

Whatsapp'ta 300 kişilik grup kurup 5'er bin TL borç istediği iddia edildi! Serdar Ortaç'tan açıklama gecikmedi

Son dönemde açtığı canlı yayınlar ile gündeme gelen ve sık sık alkollü halleri ile görüntülenen Serdar Ortaç hakkında bomba bir iddia daha gündeme geldi.

300 KİŞİLİK GRUP KURUP..

Maddi anlamda büyük sıkıntılar çeken Serdar Ortaç'ın 500 bin TL ödemesi için 300 kişilik bir WhatsApp grubu kurduğu öne sürüldü. Ünlü sanatçının, dostlarından ve tanıdıklarından 5’er bin TL isteyerek, evine gelecek haczin önüne geçmeye çalıştığı iddia edildi.

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AÇIKLAMA GECİKMEDİ

Çıkan haberlerin ardından ünlü şarkıcı sessizliğini bozdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ortaç, 'Geçen sene bir arkadaşımdan borç aldığım dönemde gerçekleşen WhatsApp konuşmalarını bulmuşlar, onları yayınlıyorlar. 300 kişilik bir grup kurup herkesten para istemişim. Bunlara inanamayın, eğer benim adıma sizden biri para isterse kesinlikle inanmayın' dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Serdar Ortaç
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