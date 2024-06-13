Whatsapp'ta 300 kişilik grup kurup 5'er bin TL borç istediği iddia edildi! Serdar Ortaç'tan açıklama gecikmedi

Son dönemde açtığı canlı yayınlar ile gündeme gelen ve sık sık alkollü halleri ile görüntülenen Serdar Ortaç hakkında bomba bir iddia daha gündeme geldi.

300 KİŞİLİK GRUP KURUP..

Maddi anlamda büyük sıkıntılar çeken Serdar Ortaç'ın 500 bin TL ödemesi için 300 kişilik bir WhatsApp grubu kurduğu öne sürüldü. Ünlü sanatçının, dostlarından ve tanıdıklarından 5’er bin TL isteyerek, evine gelecek haczin önüne geçmeye çalıştığı iddia edildi.

AÇIKLAMA GECİKMEDİ

Çıkan haberlerin ardından ünlü şarkıcı sessizliğini bozdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ortaç, 'Geçen sene bir arkadaşımdan borç aldığım dönemde gerçekleşen WhatsApp konuşmalarını bulmuşlar, onları yayınlıyorlar. 300 kişilik bir grup kurup herkesten para istemişim. Bunlara inanamayın, eğer benim adıma sizden biri para isterse kesinlikle inanmayın' dedi.