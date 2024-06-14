Müge Anlı'nın gençlik halleri ortaya çıktı! Görenler çok şaşırdı! Öğrenciyken bakın hangi yarışmaya katılmış

ATV ekranlarında hafta içi her gün canlı olarak yayınlanan "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programının sunucusu Müge Anlı hakkındaki her detay çok merak ediliyor. evliliği, kızı, kıyafetleri ve günlük rutinleri bile merak konusu olan Müge Anlı'nın gençlik halleri ortaya çıktı.

BU GÖRÜNTÜLER GÜNDEM OLDU

Katıldığı bir yarışma programındaki görüntüleri ortaya çıkan Anlı'nın, 20'li yaşlarındaki o doğal hali kısa sürede gündem oldu.

DOĞAL HALİ ÇOK BEĞENİLDİ

Yıllar önce yayınlanan Turnike adlı yarışmaya katılan Müge Anlı'nın yarışma aşamasındaki görüntüleri sosyal medyada yayıldı. 1992 yılında yayınlanan yarışmada ünlü ismin doğal saç rengi ve makyajsız hali çok beğenildi.

YORUM YAĞDI

Müge Anlı'nın o hallerine sosyal medyada; 'Yine çok güzelmiş', 'Doğal haline bayıldım', 'Her yaşında çok güzel', 'Bakışları değişmemiş', 'Saçları çok güzelmiş', 'Ne güzelmiş be' gibi yorumlar yapıldı.







