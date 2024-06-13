Survivor All Star'da yarı final heyecanı! Finalistler belli oldu, elenen yarışmacı...

Survivor'da yarı final heyecanı İstanbul'da canlı olarak yaşandı. Survivor All Star'da Yunus Emre'nin elenmesinin ardından kalan son 5 yarışmacı İstanbul'a gelmişti.Finale adını ilk yazdıran isim Batuhan olup ikinci final biletini de Nefise almıştı.

SURVİVOR'DA BİR İLK!

Seda, Ogeday ve Atakan da son iki finalist olmak için canlı yayındaki parkurda mücadele etti. Survivor'da bir ilk yaşandı ve yarışmacılar canlı olarak ailelerin gözü önünde yarıştılar.

ÜÇÜNCÜ FİNALİST OGEDAY!

Ogeday Seda ile mücadelesinde oyunu kazandı ve puanını 8'e yükselterek Batuhan ve Nefise'nin ardından adını finale yazdırdı. Kısa bir konuşma yapan Ogeday "İnanılmaz mutluyum. En az oyunu oynayarak finale yükseldim. Yarın ki oyuna da yorgunluk açısından büyük etkisi olacak. Allah yüzüme güldü şans benimleydi. Seda abla ile 2 oyunda atamadım kesin atacak dedim ama ben aldım. Gerçekten şans yüzüme güldü. Çok iyi yarışmacılar arkadaşlar. Bugün şans bana güldü. İkisine de başarılar diliyorum. Bugün benim için bitti. Yarın da kolay bir rakip olmayacağım" dedi.

VEDA EDEN İSİM ATAKAN OLDU!

Atakan, Seda ile mücadelesinde sadece 1 sayı alabildi ve 8-1 yenilerek hayallerine veda etti. Böylelikle Ogeday'dan sonra Seda 4. finalist oldu.

FİNALE ADINI YAZDIRAN SEDA OLDU!

Finale adını yazdıran Seda "Çok güzel bir hayaldi benim için gerçek oldu. Şunu net bir şekilde söyleyebilirim ki atış seçmek büyük bir avantaj. Ben bu şampiyonu bugün yenebildiysem büyük bir dezavantajı atış seçememesi oldu. O yüzden Atakan'ı kutluyorum. Atış seçseydi hiçbir şey kolay olmayacaktı. O efsane bir yarışmacı. Efsane bir şampiyon ve arkadaş" dedi.







