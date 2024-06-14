Survivor yarışmacıları Sahra, Yağmur ve Damla Can finale çakarlı ve sirenli lüks araçla gitti! O görüntüleri 'Çakar deyince ben' notuyla paylaştı

Survivor All Star yarışmacıları Sahra Işık, Yağmur Banda ve Damla Can, İstanbul'da yapılan büyük finale konuk olarak katıldı. Ancak yarışmacıların sosyal medya hesaplarından paylaştığı görüntüler tepki çekti.

"ÇAKAR DEYİNCE BEN"

3 yarışmacı, başka birinin kullandığı lüks araçla yarışmaya gitti. Sahra'nın ise arabaya takılan siren ve çakarla yol açması dikkat çekti.



Sosyal medyadaki videolarda Sahra'nın "Devam et, Survivor finale devam et" şeklinde anonslar yaptığı görüldü.



Araçta siren çalan ve anons yapan Sahra Işık görüntüleri 'Çakar deyince ben' notuyla paylaştı.

DİĞER YARIŞMACILAR DA PAYLAŞTI

Diğer yarışmacılar ise o anları cep telefonuyla kaydettikten sonra kendi sosyal medya hesaplarından da paylaştı.







