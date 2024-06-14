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  2. Survivor yarışmacıları Sahra, Yağmur ve Damla Can finale çakarlı ve sirenli lüks araçla gitti! O görüntüleri 'Çakar deyince ben' notuyla paylaştı

Survivor yarışmacıları Sahra, Yağmur ve Damla Can finale çakarlı ve sirenli lüks araçla gitti! O görüntüleri 'Çakar deyince ben' notuyla paylaştı

14.06.2024 00:51
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14.06.2024 00:51
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Survivor All Star'da şampiyon İstanbul'da düzenlenen ve canlı yayınlanan finalde belli oldu. Survivor All Star finaline yetişmek isteyen yarışmacılardan Sahra Işık, Yağmur Banda ve Damla Can'ın ise siren ve çakar takılı lüks aracı kullanmaları tepki çekti. Araçta siren çalan ve anons yapan Sahra Işık görüntüleri 'Çakar deyince ben' notuyla paylaştı.

Survivor All Star yarışmacıları Sahra Işık, Yağmur Banda ve Damla Can, İstanbul'da yapılan büyük finale konuk olarak katıldı. Ancak yarışmacıların sosyal medya hesaplarından paylaştığı görüntüler tepki çekti.

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"ÇAKAR DEYİNCE BEN"

3 yarışmacı, başka birinin kullandığı lüks araçla yarışmaya gitti. Sahra'nın ise arabaya takılan siren ve çakarla yol açması dikkat çekti.
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Sosyal medyadaki videolarda Sahra'nın "Devam et, Survivor finale devam et" şeklinde anonslar yaptığı görüldü.

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Araçta siren çalan ve anons yapan Sahra Işık görüntüleri 'Çakar deyince ben' notuyla paylaştı.

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DİĞER YARIŞMACILAR DA PAYLAŞTI

Diğer yarışmacılar ise o anları cep telefonuyla kaydettikten sonra kendi sosyal medya hesaplarından da paylaştı.

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Anahtar Kelimeler:
survivor Sahra Işık çakar
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