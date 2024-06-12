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  2. Candaş Tolga Işık, Kenan Doğulu'ya evliliğini sordu! Kötü günler geçirmişlerdi... "İlişkimiz sürekli sıcak" diyerek anlattı

Candaş Tolga Işık, Kenan Doğulu'ya evliliğini sordu! Kötü günler geçirmişlerdi... "İlişkimiz sürekli sıcak" diyerek anlattı

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
12.06.2024 10:00
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2014 yılında hayatını Beren Saat ile birleştiren Kenan Doğulu açıklamaları ve özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Doğulu, Beren Saat'e aşkını anlatırken Candaş Tolga Işık'ı da şaşırttı.

Candaş Tolga Işık, Kenan Doğulu'ya evliliğini sordu! Kötü günler geçirmişlerdi... "İlişkimiz sürekli sıcak" diyerek anlattı

Oyuncu Beren Saat ve her şarkısı dillere pelesenk olan Kenan Doğulu 2014'te dünyaevine girmişti.

İkili magazin gündeminin gözde çiftleri arasında yer alıyor. Çift ayrıca senede bir çıkan "Boşandılar mı? Boşanıyorlar mı?" iddialarıyla da gündeme geliyorlar.

İkiliden Kenan Doğulu, Candaş Tolga Işık ile Az Önce Konuştum programına konuk oldu.

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YILMAZ ERDOĞAN DETAYI

Doğulu, katıldığı programda özel hayatıyla ilgili yaptığı açıklamalarla adından söz ettirdi.

Candaş Tolga Işık'ın, 'Beren Hanım’la nasıl tanıştınız?' sorusuna yanıt veren Doğulu, "Biz bir partide tanıştık ama bizi bazı arkadaşlarımız bir araya getirmeye çalışıyorlardı hatta Yılmaz da onlardan bir tanesi..." ifadelerini kullandı.

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"KEYFİMİZ YERİNDE..."

Eşi Beren Saat'le ilgili konuşan Doğulu şunları ifade etti:

"Görünce dünya durdu o an benim için... Aşıklık sistemim çöktü. Yani aşık oldum kilitlendim. Zaman durdu her şey yavaşladı. İlişkimiz sürekli sıcak ve aşık seviyesinde... Çok iyiyiz, keyfimiz yerinde... Artık bazı şeyleri geçtik, birbirimizi anlıyoruz..."

Doğulu'nun sözlerinden sonra Candaş Tolga Işık, "Nasıl çöküyor" diyerek kahkaha attı.

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TELEVİZYONDA NEDEN YER ALMIYOR?

'Seni televizyonla tanıdık ama uzun süredir televizyona çıkmıyorsun neden?' sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Televizyon çok değişti çünkü gündüz kuşaklarında göbek atan insanlar vardı, neşeliydik, gülüyorduk, Mehmet Ali Erbil Çiğdem Tunç şovlarında ben neler yaptım parodilerde oynadım aslında tam bir televizyon çocuğuyum ama son zamanlarda nezaket sınırını aştı."

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Anahtar Kelimeler:
Beren Saat Kenan Doğulu
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