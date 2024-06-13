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İndirimde ortalığı birbirine katan kadın günler sonra ortaya çıktı! Sosyal medyada gündem oldu

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
13.06.2024 23:21
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Bir kozmetik mağazasının yaptığı yüzde 75 indirim izdihama neden olmuştu. Mağaza çalışanıyla kavga görüntüleri gündem olan genç kadın, günler sonra ortaya çıktı. Siccin 7 filminin galasına davet edilen kadın sosyal medyada gündem oldu.

İndirimde ortalığı birbirine katan kadın günler sonra ortaya çıktı! Sosyal medyada gündem oldu

Kozmetik ve kişisel bakım ürünleri zincirinin yaptığı yüzde 75 indirim kampanyası geçtiğimiz haftalarda gündem olmuştu. Türkiye’deki birçok mağazada uzun kuyruklar oluşurken, izdiham yaşandı. Mağazalara alışverişe gelen vatandaşlar arasında bazıları ürünleri alabilmek için birbirleriyle çatıştı.

Kavga eden kızların görüntüleri sosyal medyada hızla yayıldı. Ancak olayların en çok dikkat çeken ismi, sosyal medyada kısa sürede viral olan genç bir kadın oldu.

Kozmetik zinciri firmasının mağazasında bir müşteri, kendisine “gerizekalı” dediğini iddia eden mağaza çalışanının müdürüne “Senin çalışanın bana gerizekalı diyemez” diyerek bağırdı. O anlar başka bir müşteri tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Genç kadın, mağaza içerisinde yaşadığı sinir krizi ile sosyal medyada gündem yarattı. Olayların dikkat çeken ismi görüntülendi.

SİCCİN FİLMİNİN GALASINDA GÖRÜNTÜLENDİ!

Günler sonra ortaya çıkan genç kadın, davetli olarak korku filmi serisi Siccin 7’nin galasına davet edildi.
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Sosyal medyada gündem olan fotoğraflara yorum yağdı.

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İşte o yorumlar...

"kendi filminin galası neden şaşırdınız ki"

"galadaki resme shop yapmamış belli ki"

"Bir karakter ancak bu kadar yerini bulabilirdi, tebrikler"

"Korku filmi için muazzam reklam yapımcının kafa zehir"

"Filmin oyuncusu katılacak tabi"

"Ünlü oldu"

"Rast gele bir alışverişte ünlü olmak ahahahhah"


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Anahtar Kelimeler:
kozmetik firma
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