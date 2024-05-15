Zuhal Topal ve Esra Erol'a çıkınca fenomen olmuştu! Songül'e bir de şimdi bakın

Bir döneme damga vuran izdivaç programlarına katılan isimler kısa süreli fenomen oluyordu. Onlardan biri de Esra Erol'da Hadise'nin şarkısını kendine özgü coverlayan Songül olmuştu.

Bir dönem Zuhal Topal'ın programında da boy gösteren Songül gerek tarzı gerek hareketleri gerekse şarkı söylemesiyle hafızalara kazındı.

Esra Erol'da damat adayı Hüseyin ile evlen Songül daha sonra kaybolmuştu.

Songül, bir TikTok kullanıcısının videosunda ortaya çıktı. Bir kullanıcı Songül'ü bulduğunu söyleyerek paylaşım yaptı.

Pek çok programa çıkarak adından söz ettiren Songül adeta bambaşka biri olmuş. İşte Songül'ün son hali...









