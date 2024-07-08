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Kim Milyoner Olmak İster'de Kenan İmirzalıoğlu bile şaşırdı! 200 bin TL'lik soruya...

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
08.07.2024 10:54
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Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Kenan İmirzalıoğlu'nu şaşırtan bir ilk yaşandı. Kadın konuk 200 bin TL'lik soruya 4 jokeriyle geldi. Başarılı oyuncu ve sunucu şaşkınlığını gizleyemedi.

Kim Milyoner Olmak İster'de Kenan İmirzalıoğlu bile şaşırdı! 200 bin TL'lik soruya...

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında yine heyecan dolu anlar yaşandı. Yarışmacılardan Seda Aslankara Abanoz başarısıyla herkesi şaşırttı.

Kenan İmirzalıoğlu da şaşkınlığını gizleyemedi "Bir ilk" diyerek yarışmacıyı tebrik etti.

Seda isimli yarışmacı 200 bin TL'ye dört joker hakkıyla gelen ilk yarışmacı oldu. Ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu, yarışmacıyı tebrik ederek "Seda Hanım yürekten tebrik ediyorum ilk defa şöyle bir gerçekle karşı karşıyayız 200 bin liraya 4 jokeriyle gelen ilk yarışmacısınız" dedi.

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Yarışmacının karşısına 200 bin TL değerinde, "TDK Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü'ne göre, ''Aç tavuk kendini şeklinde başlayan atasözünün devamı nasıldır? sorusu çıktı.

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Soru karşısından bir hayli zorlanan yarışmacı telefon joker hakkını kullanmak istedi. Yarışmacı, jokerinin verdiği "D) Darı ambarında sanır" cevabını verdi. Ancak yanıt "C) Arpa ambarında sanır" olacaktı.

uyıyoy

Express


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