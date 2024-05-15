Survivor Aleyna ve Yunus Emre daha fazla dayanamadı! İçini döktü

Survivor'da en çok konuşulan isimlerden Aleyna ve Yunus Emre bir süredir küstü. Kavga eden ve birbirlerine sert sözler söyleyen Aleyna ve Yunus Emre 1 aydır da konuşmuyordu.

İki tarafın ailesinin de istemediği bu dostluk bitmişti. Yarışmanın başından beri yakınlaşmaları sık sık gündem olan Aleyna ve Yunus Emre sonunda buzları eritti.

Aleyna ve Yunus Emre'nin bir arada olması ve sohbet etmesi sosyal medyada da gündem oldu.

Aleyna diğer yarışmacılara dair düşüncelerini eski dostuyla paylaştı. Aleyna Yunus Emre'ye "Seda ablaya biraz kırıldım aslında" diyerek düelloda yalnız kalmasına dair yaşadıklarını anlattı.

Yunus Emre ise "Bunların olacağı belliydi" dedi.





