2 yıl önce aşk iddialarını reddettiler! Burcu Özberk ve Gökhan Alkan Roma tatilinde

Ünlü oyuncu Burcu Özberk ve Gökhan Alkan 2023 yılında aynı dizide rol aldıktan sonra haklarında aşk iddiası ortaya atılmıştı.

İkili tarafından bu iddialar "İkimiz de Galatasaray'lıyız. Almanya'ya Galatasaray maçına gittik. Burcu benim dostum" diyerek yalanlamıştı.

Uzun süre yurt dışında olan ve dil eğitimi sonrası ülkeye dönen Burcu Özberk Roma tatilinde görüntülendi.

Yağmur Çevik'in iddiasına göre; Burcu Özberk ve Gökhan Alkan, Roma tatilinde birlikte görüntülendi.

İkili bir restoranda yan yana görüntülendi. Fotoğrafı görenler ikilinin aşk yaşadığı yönünde yorumlar yaptı.

Gökhan Alkan son olarak 'Yasak Elma' setinde Nesrin Cavadzade ile tanışıp aşk yaşamıştı.





