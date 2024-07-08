Dünya Güzellerim'in yıldızı Bülent Ersoy'un 10 milyon TL’lik altınları olay oldu! "Altınları bozsa ülke ekonomisi düzelir"

Show TV'de ekranlara gelen 'Dünya Güzellerim Tatilde' programı ilk günden beri gündemde.

Bülent Ersoy, Banu Alkan, Safiye Soyman ve Seray Sever'in yer aldığı programda Diva sürekli adından söz ettiriyor.

Son olarak Diva'nın tekne çekimleri sırasında denize düşmüş ve o anların kameraya alınmadığını, bölümde kendi sahnelerinin eksik olduğunu görünce kriz çıkardığı konuşuluyordu.

Şimdi ise Bülent Ersoy'un boynundaki ve kollarındaki altınlar dikkat çekti.

O ANLAR VİRAL OLDU

Bülent Ersoy’un 10 milyon TL’lik altınlarıyla dans ettiği anlar sosyal medyada viral oldu.



Diva'nın altınlarla kaplı tarzıyla dans ettiği anlara "Altınları bozsa ülke ekonomisi düzelir", "Gelinlerin damat tarafından beklediği altın performansı", "10 milyon üzerimde olsa uykularım kaçar" yorumları yağdı.





