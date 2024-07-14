  1. Haberler Haberler Haberler
  2. Dilan Polat iddianamesi savcı ve mahkeme arasında krize neden oldu! 4 maddelik sert gerekçe...

Dilan Polat iddianamesi savcı ve mahkeme arasında krize neden oldu! 4 maddelik sert gerekçe...

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
14.07.2024 22:59
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin gündeminden düşmeyen Polat'ların davasında yeni bir gelişme daha yaşandı. Dilan Polat iddianamesinin savcı ile mahkeme arasında krize neden olduğu ortaya çıktı. Mahkeme 4 maddelik sert bir gerekçeyle iddianameyi iade etti. İşte detaylar...

Dilan Polat iddianamesi savcı ve mahkeme arasında krize neden oldu! 4 maddelik sert gerekçe...

Dilan Polat iddianamesinin savcı ile mahkeme arasında krize neden oldu. Ulaşılan belgelere göre mahkeme 4 maddelik sert bir gerekçeyle iddianameyi iade etti.

Kanal D'nin haberine göre; Mahkeme, tanığın Engin Polat'ın telefonunu "USB'ye kopyaladım eve sakladım" dediğini ancak bu USB'nin bile araştırılmadığı eleştirisini yönetti. İşte savcının da geri adım atmadığı krizin detayları...

MAHKEME-SAVCI KRİZİ BÜYÜDÜ!

Dilan Polat iddianamesinde eylemler delillendirilememiş. Tanığın anlattıkları delil toplanmamış. Mahkeme işte bu gerekçelerle iddianameyi iade etti. Savcı bu karara itiraz edince mahkeme-savcı krizi büyüdü. Krizin belgelerine Kanal D ulaştı.

İddianame 28 Haziran günü tamamlandı. Savcı 75 sayfalık iddianameyi 2. Asliye Ceza Mahkemesine gönderip Dilan-Engin Polat çiftine 40 yıla kadar hapis cezası istedi.

DOSYA SAVCIYA İADE EDİLDİ

Mahkeme hemen dosyayı incelemeye koyuldu. Ancak kabul edilmesi beklenen iddianame savcıya iade edildi. Mahkeme dosyayı savcıya neden iade ettiğini 4 maddelik gerekçe ile açıkladı. Mahkeme gerekçesinde maddi hatalar olduğunu belirtti. İddianamede 10 yılı aşan cezaların istendiği ve bu nedenle de Ağır Ceza'nın görev alanına girdiği vurgulandı.

Express
Yakışıklı oyuncuyla Roma tatilinde yakalandıYakışıklı oyuncuyla Roma tatilinde yakalandı
Anahtar Kelimeler:
Dilan Polat iddianame engin polat
İlginizi Kulis Çekebilir
2 yıl önce aşk iddialarını reddettiler! Burcu Özberk ve Gökhan Alkan Roma tatilinde

2 yıl önce aşk iddialarını reddettiler! Burcu Özberk ve Gökhan Alkan Roma tatilinde

Kim Milyoner Olmak İster'de Kenan İmirzalıoğlu bile şaşırdı! 200 bin TL'lik soruya...

Kim Milyoner Olmak İster'de Kenan İmirzalıoğlu bile şaşırdı! 200 bin TL'lik soruya...

Kirli Sepeti'nde her şey değişiyor! Melisa Döngel ayrılıyor o isim ise...

Kirli Sepeti'nde her şey değişiyor! Melisa Döngel ayrılıyor o isim ise...

Dünya Güzellerim'in yıldızı Bülent Ersoy'un 10 milyon TL’lik altınları olay oldu! "Altınları bozsa ülke ekonomisi düzelir"

Dünya Güzellerim'in yıldızı Bülent Ersoy'un 10 milyon TL’lik altınları olay oldu! "Altınları bozsa ülke ekonomisi düzelir"

Acun Ilıcalı'nın kızı Yasemin 17 yaşında! Babası son halini paylaştı! "Ne güzel bir genç kız olmuş"

Acun Ilıcalı'nın kızı Yasemin 17 yaşında! Babası son halini paylaştı! "Ne güzel bir genç kız olmuş"

Kenan İmirzalıoğlu ile anlaşmışlardı! Son anda vazgeçti yerine İbrahim Çelikkol geldi

Kenan İmirzalıoğlu ile anlaşmışlardı! Son anda vazgeçti yerine İbrahim Çelikkol geldi

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.