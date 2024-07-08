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Acun Ilıcalı'nın kızı Yasemin 17 yaşında! Babası son halini paylaştı! "Ne güzel bir genç kız olmuş"

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
08.07.2024 07:24
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Acun Ilıcalı, Zeynep Yılmaz'la evliliğinden olan ikinci kızı Yasemin'in doğum gününü kutladı. Ilıcalı'nın Yasemin Ilıcalı'yla pozuna yorumlar ise gecikmedi.

Acun Ilıcalı'nın kızı Yasemin 17 yaşında! Babası son halini paylaştı! "Ne güzel bir genç kız olmuş"

Acun Ilıcalı'nın Zeynep Yılmaz ile olan evliliğinden dünyaya gelen kızı Yasemin Ilıcalı zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla gündem oluyor.

Duru güzelliğiyle kendine hayran bırakan Yasemin Ilıcalı yeni yaşını kutladı.

Ekran Alıntısı

Acun Ilıcalı kızıyla bir karesinin sosyal medyada paylaşarak "Canım kızım, nice mutlu yıllarını birlikte geçiririz inşallah, iyi ki doğmuşsun iyi ki Allah senin gibi bir kızım olmasını nasip etmiş. Seni çok seviyorum" dedi.

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YORUMLAR GECİKMEDİ

Ilıcalı'nın kızı Yasemin ile pozuna anında beğeni ve yorum yağdı. Acun Ilıcalı'nın 17 yaşındaki kızı Yasemin Ilıcalı'yı görenler; 'Ne kadar güzelsin', 'Ne kadar büyümüş', 'Güzelliğine hayran kaldım', "Ne güzel bir genç kız olmuş" yorumları geldi.

4 kız babası olan ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı 2020 yılında dede olmuştu.


Express


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Acun Ilıcalı
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