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Kirli Sepeti'nde her şey değişiyor! Melisa Döngel ayrılıyor o isim ise...

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
08.07.2024 09:34
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Kirli Sepeti dizisinde yeni gelişmeler gündemde. Diziye yeni renkli karakterler katılacak ve Melisa Döngel de diziden ayrılacak. İşte Kirli Sepeti'nde yaşananlar...

Kirli Sepeti'nde her şey değişiyor! Melisa Döngel ayrılıyor o isim ise...

Kirli Sepeti dizisi sezon finalinin ardından kadroya veda eden isimler ortaya çıkmaya başlamıştı. Kadroya veda eden isimlerden sonra yeni sezon için başka gelişmeler de yaşandı.

Ağustosta sete çıkması beklenen Kirli Sepeti geçtiğimiz yayın döneminden bu sezona taşınan 17 dizi arasında yer alıyor. Ece Erdek Koçoğlu’nun yönettiği dizinin yeni bölümleri için yepyeni bir hikâye ve dünya kuruluyor. Diziye yeni renkli karakterler katılacak.

Birsen Altuntaş'ın haberibe göre; ayrıca ilk sezonda yer alan Aleyna Özgeçen’in oynadığı Songül’ün kızı İlkgül’ün de değişeceği, rolü yeni bir oyuncunun canlandırmasının gündemde olduğu konuşuluyor.

Ekran Alıntısı

YENİ PROJELERİ DEĞERLENDİRİYOR

Dizinin sezon finali sonrası peş peşe ayrılık haberleri gelmiş, Aylin’e hayat veren Melisa Döngel‘in ise devam edeceği konuşulmuştu. Yeni planlanan hikâyede ise Aylin karakterinin olmadığı, Melisa Döngel’in yeni dizi projelerini değerlendirmeye başladığı öğrenildi.

Express


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