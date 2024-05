'Yüzüme küçük dokunuşlar yaptırdım...' diyerek paylaştı! Cem Yılmaz'ın bu karesi şaşırttı

Son dönemde her açıklaması, her paylaşımı, adeta her adımı olay olan ünlü komedyen Cem Yılmaz son paylaşımı ile yine adından söz ettirdi..

Cem Yılmaz'ın meslektaşı Hasan Can Kaya ile arasındaki "veteran komedyen" polemiğinin ardından eski sevgilisi Serenay Sarıkaya ile yeniden barıştığına dair iddialar magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

'YÜZÜME KÜÇÜK DOKUNUŞLAR...'

Yılmaz şimdi de gençlik yıllarına ait bir karesini 'Yüzüme küçük dokunuşlar yaptırdım. Ama 92'de...' notu ile paylaştı. Paylaşımına nazar boncuğu emojisi koyan Yılmaz'ın bu gönderisi kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

Ünlü isme sosyal medyada; 'Herkes bu fotoğrafı anlamaya çalışıyor', 'Bakışlar hiç değişmemiş' gibi yorumlar yapıldı.