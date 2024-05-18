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Yapay zekâ dolandırıcıları şimdi de onu seçti... Çağla Şıkel böyle uyardı! 'Sesimi ve görüntümü kullanarak...'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
18.05.2024 11:10
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Yapay zekâ ile ünlü isimlerin sahte videosunu üretenler bu kez Çağla Şıkel'i seçti. Ünlü sunucu yapay zekâyla kendisinin sesinin ve görüntüsünün kullandığını söyleyerek takipçilerini uyardı...

Yapay zekâ dolandırıcıları şimdi de onu seçti... Çağla Şıkel böyle uyardı! 'Sesimi ve görüntümü kullanarak...'

Ünlü model ve sunucu Çağla Şıkel, son dönemde korkularını yenmek adına yöneldiği meditasyonlarla adından söz ettiriyor. Geçtiğimiz günlerde karanlık bir kulübede kalarak inzivaya çekilen Şıkel'in bu yönteme 2500 TL ödemesi sosyal medyada büyük ses getirmişti.

YAPAY ZEKÂ KURBANI OLDU

Her yaptığı, her paylaştığı ve her açıklaması olay olan ünlü isim bu defa bambaşka bir konu ile gündeme geldi. Şıkel, bu defa yapay zekâ dolandırıcılarının kurbanı oldu.

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Ünlü isim, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla takipçilerini dolandırıcılara karşı uyardı. Çağla Şıkel, kendisinin ses ve görüntüsünün yapay zekâyla taklit edilerek yapılan zayıflama ilaçlarının reklam ve satışıyla bir ilgisi olmadığını dile getirdi.

BÖYLE UYARDI!

Çağla Şıkel; "Yapay zekâyla benim görüntümü ve sesimi kullanarak; 'Şu ilaç için 2 ayda 20 kilo verirsiniz' diyerek ilacı satmaya çalışan dolandırıcılar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuyoruz. Beni tanıyan zaten böyle bir ilacın reklamını yapmayacağımı bilir. Tanımayanlar için uyarmak istedim" ifadelerini kullandı.

çağla şıkel

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Çağla Şıkel
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