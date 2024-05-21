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  2. Yusuf Yazıcı ile Melisa Aslı Pamuk kimselere duyurmadan evlendiler! Düğün pozları olay oldu

Yusuf Yazıcı ile Melisa Aslı Pamuk kimselere duyurmadan evlendiler! Düğün pozları olay oldu

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
21.05.2024 07:22
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Futbolcu Yusuf Yazıcı ile oyuncu Melisa Aslı Pamuk sessiz sedasız evlendi. Melisa Aslı Pamuk, sosyal medya hesabında soyadını "Yazıcı" olarak değiştirince evlilik ortaya çıktı. Oyuncu şimdi de düğün pozlarını paylaştı.

Yusuf Yazıcı ile Melisa Aslı Pamuk kimselere duyurmadan evlendiler! Düğün pozları olay oldu

Fransa'da futbol hayatını sürdüren ünlü oyuncu Yusuf Yazıcı, bir süredir ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk ile beraberdi. Milli futbolcu Yusuf Yazıcı, bir süredir birlikte olduğu oyuncu Melisa Aslı Pamuk ile kimselere duyurmadan evlendi.

2011 Miss Turkey birincisi Melisa Aslı Pamuk, sosyal medya hesabında soyadını "Yazıcı" olarak değiştirince ise evlilik ortaya çıktı.

Melisa Aslı Pamuk'un bu hareketinden sonra gözler çifte çevrildi. Güzel oyuncu sosyal medya hesabından düğün pozlarını da paylaştı.

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Çiftin pozlarına "Tebrikler" yorumları yağarken Yazıcı da eşinin pozlarına kalp emojisi koymayı ihmal etmedi.

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Bazı takipçiler ise paylaşımlara "Meraktan öleceğiz", "Bari net foto gelseydi" yorumlarında bulundu.

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Yusuf Yazıcı'nın ise eşine düğün hediyesi olarak Nice'den 1.5 milyon Euro'ya deniz manzaralı bir ev aldığı da gündemde.

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Melisa Aslı Pamuk
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