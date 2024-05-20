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Ceyda Düvenci aşka geldi! "İyi ki kalbinin peşinden gittin ki biz olduk"

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
20.05.2024 09:31
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Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak'ın 8 yıllık evlilikleri geçtiğimiz yaz tek celsede bitmişti. Ayrılıktan bir süre sonra Güçlü Mete ile aşk yaşamaya başlayan Ceyda Düvenci aşka geldi. Güçlü Mete'nin doğum gününü ilginç sözlerle kutlayan oyuncu gündem oldu.

Ceyda Düvenci aşka geldi! "İyi ki kalbinin peşinden gittin ki biz olduk"

2015 yılında evlenen Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak'ın 8 yıllık evlilikleri bitmişti. Düvenci evliliğini sürdürmeye çalışsa da Şakrak boşanma konusunda iddialara göre geri adım atmamıştı.

Boşanma sonrası Bülent Şakrak'ın Ceyda Düvenci ile evliyken gönlünü Esra Akpınar'a kaptırdığı iddia edilmişti. Ancak Şakrak bu iddiaları da kabul etmemişti.

Ceyda Düvenci de boşanma sonrası yeni aşka yelken açtı. Radyocu Güçlü Mete ile aşk yaşayan oyuncu artık aşkını gizlemiyor.

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Güçlü Mete'nin doğum günün kutlayan Ceyda Düvenci şunları yazdı:

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"İyi ki doğdun sevgilim… Biliyorum ki hayatına nezaketinle, zekanla, sevginle ve hassasiyetinle dokunduğun herkes için çok kıymetlisin. Benim içinse; iyi ki doğdun ve iyi ki kalbine düştük önce. Aklın öngörmediğini kalp öngörürmüş iyi ki kalbinin peşinden gittin ki biz olduk bu sayede… Biz olmak hayatın en güzel mucizesiymiş. Seni çok seviyorum."

Ceyda Düvenci'nin paylaşımını yorumlara kapaması da gözlerden kaçmadı.

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Ceyda Düvenci
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