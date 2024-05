Yunan yarışmacıya aşkını ilan etmesi gündemdeydi! Nefise diskalifiye mi olacak?

Survivor All Star sona yaklaşırken heyecan da daha fazla artmaya başladı. Son yapılan düelloda yarışan Damla Can adaya veda etti. Survivor All Star'da yeni hafta için eleme adayı belirlenecekken talihsiz anlar yaşandı.

Son günlerde Yunan yarışmacıya dair duygularını açıklamasıyla gündeme gelen Nefise büyük bir sakatlık yaşadı ve çığlıklar içerisinde yerde kaldı.

Nefise'nin ayak iç bağlarının zorlandığını söyleyen oyun doktoru "Nefise'nin bileği içe döndü. Sedyeyle oyundan aldık. MR'ı çekilecek ve ondan sonra karar verilecek" dedi. Nefise kenara alındı ve oyuna devam edemedi.

"NE OLURSA OLSUN OYNAYACAĞIM"

"Kimin ne düşündüğünü bilmiyorum. Büyük bir problem yaşamasam gerçekten oyuna devam ederdim. Herhangi birinin kaderini etkilemek gibi bir niyetim yok" diyen Nefise devamında şunları söyledi:

"Kendimi bu ara iyi hissediyordum. Gerçekten ayağa kalkabilsem oyuna devam edecektim. Ne olduğunu da tam anlamadım. Elimden geleni yapacaktım ama olmadı. En son aşırı bir acı hissettim. Yarın daha iyi olacağımı düşünüyorum. Ağrı kesici vurduracağım ve yarın ne olursa olsun oynayacağım."

Nefise'nin Survivor'dan sakatlık nedeniyle diskalifiye olup olmayacağı merak edildi.