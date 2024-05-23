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Nefise Yunan yarışmacıya aşık oldu! Acun Ilıcalı sorunca kendini tutamadı...

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
23.05.2024 07:34
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Survivor Nefise Yunan yarışmacı Fanis'e aşık oldu. Konseyde Acun Ilıcalı konuyu Fanis'e getirince Nefise'nin yüzünde güller açtı. Nefise konuşmasında "Aşırı ilgimi çekti aşık oldum gibi oldu" dedi.

Nefise Yunan yarışmacıya aşık oldu! Acun Ilıcalı sorunca kendini tutamadı...

Survivor All Star yarışmasının iddialı isimlerinden Nefise Yunan yarışmacılardan Fanis'e yoğun hisler yaşıyor. Yarışmalar için Yunan yarışmacılarla buluşan Nefise Fanis'i görünce resmen aşık oldu.

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Konseyde de konuyu açan Acun Ilıcalı Nefise'nin sözleri karşısında şaştı kaldı. Nefise "Maviye bir gittim abi Fanis'in hareketlerini bir gördüm, oyun filan alıyor aşırı ilgimi çekti. Aşık oldum gibi oldu tek sorun anlaşamıyoruz Atakan abi yardım ediyor aramızda bir elektrik var" dedi.

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Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından da Nefise ve Fanis'in bir araya geldiği yarışmadan bir anı paylaştı. Yunan sunucunun sorusu üzerine Nefise itirafta bulunmaktan çekinmedi.

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Nefise Fanis'e dair "Oynamamasına çok üzüldüm, değerli bir yarışmacı beğeniyorum da kıyamam nazar değdirdim" dedi ve omzuna dokundu. O anlarda Fanis ise utandı.

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Nefise Fanis'e bakarak "Fena bir şey" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
survivor
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