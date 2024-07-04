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Yıllarca gözlerden uzak yaşadı... Ozan Güven setlere nasıl geri döndüğünü anlattı! 'Onun teşviki ve isteğiyle...'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
04.07.2024 13:08
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Ünlü oyuncu Ozan Güven, 2020 yılında kız arkadaşına şiddet uyguladığı gerekçesiyle davalık olmuştu. Güven, oyuna geldiği ve şiddet gördüğünü iddia ederek karşılıklı dava açmıştı. O zamandan beri hiçbir projede yer almayan Güven 3 yıl sonra Taş Kağıt Makas isimli dizi ile setlere geri dönüş yaptı. Ünlü isim setlere geri dönüşünü yakın arkadaşı Şevket Çoruh'a borçlu olduğunu söyledi.

Yıllarca gözlerden uzak yaşadı... Ozan Güven setlere nasıl geri döndüğünü anlattı! 'Onun teşviki ve isteğiyle...'

Son olarak Babil dizisinde Halit Ergenç'le beraber rol alan Ozan Güven, o dönemki kız arkadaşı Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı gerekçesiyle mahkemelik olmuştu.

3 YIL SONRA SETLERE DÖNDÜ

Dava sonuçlanana kadar ekranlardan uzak kalmaya karar veren Ozan Güven 3 yıl sonra Taş Kağıt Makas isimli dizi ile setlere geri döndü.

Yeniden dizi setlerine dönmesinin yanı sıra, 30 yıllık dostluğu bulunan Şevket Çoruh’un birikimleri ile hayata geçirdiği Baba Sahne’de tiyatro yapmaya da başlayan Ozan Güven, Sibel Arna'nın YouTube programına konuk oldu.

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Gazeteci Sibel Arna’nın youtube programına konuk olan Ozan Güven ve Şevket Çoruh, 30 yıllık dostluklarından bahsetti.

Ozan Güven, Şevket Çoruh'un hayatındaki öneminin çok önemli olduğunu söyleyip setlere onun sayesinde döndüğünü dile getirdi. Güven şu ifadeleri kullandı;

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'BİR DAHA OYUNCULUK YAPMAZDIM'

“Gece hızlı aramalarda Şevket vardır benim hayatımda. Şevket’in benim hayatımdaki rolü büyüktür… Özellikle son beş senede… Baba Sahne’de sahneye çıkmasaydım, ben bir daha oyunculuk yapmazdım. Ruh halim ve o zamanki durumum buna çok el vermiyordu. Şevket “hayır sahneye çıkacaksın bu senin mesleğin” demeseydi gerçekten oyunculuk yapmıyor olabilirdim şu an. Onun teşviki ve isteğiyle bu tiyatroya manevi borcumu ödemeye başladım. Ömrümün sonuna kadar ödemeye devam edeceğim. Cenazem de bu salondan kaldırılacak.”

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Anahtar Kelimeler:
Halit Ergenç Ozan Güven
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