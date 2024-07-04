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Oyunculuğu bırakıp bir anda ortadan kaybolmuştu... Çocuklar Duymasın'ın Selçuk Bey'i yıllar sonra ortaya çıktı! Bakın şimdi ne yapıyor

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
04.07.2024 11:59
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Yayınlandığı dönemde reyting rekorları kıran Tamer Karadağlı ve Pınar Altuğ'un başrollerinde yer aldığı Çocuklar Duymasın dizisindeki oyuncuların son halleri ve şimdilerde ne yaptıkları merak ediliyor. Uzun zamandır ortalarda görünmeyen ve oyunculuğu bırakıp ortadan kaybolan isimlerden biri de dizinin Selçuk Bey'i Mehmet Auf olmuştu. Ünlü isim bakın şimdi ne yapıyormuş…

Oyunculuğu bırakıp bir anda ortadan kaybolmuştu... Çocuklar Duymasın'ın Selçuk Bey'i yıllar sonra ortaya çıktı! Bakın şimdi ne yapıyor

Senaryosunu Birol Güven'in kaleme aldığı 2002-2019 yılları arasında yayımlanan Çocuklar Duymasın dizisi yayınlandığı dönemlerde reyting rekorları kırmıştı.

Tamer Karadağlı ve Pınar Altuğ'un başrollerini paylaştığı dizideki oyuncuların son halleri ve şimdilerde neler yaptıkları merak ediliyor. Bu isimlerden biri de oyunculuğu bırakıp bir anda ortadan kaybolan Mehmet Auf oldu.

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OYUNCULUĞU BIRAKIP ORTADAN KAYBOLDU

Dizide Meltem'in patronu Selçuk Bey'e hayat veren Mehmet Auf oyunculuk kariyerini bıraktı ve California Polytechnic State University, Faculty Of Environmental Sciences bölümünde Yapay Zeka konusunda yüksek lisans çalışmaları yaptı.

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Türkiye’ye dönüşünde de akademik çalışmalarına devam eden Mehmet Auf ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümünde MBA yaptı.

Kariyerine ODTÜ İşletme Bölümünde öğretim görevlisi olarak başlayan Mehmet Auf daha sonra Bilkent Üniversitesinde de benzer görevde bulundu.

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“Çocuklar Duymasın”, “En Son Babalar Duyar” dizilerinde senaryo danışmanı, senarist ve oyuncu olarak görev aldı.

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ŞİMDİ BAKIN NE YAPIYOR

Çeşitli özel sektör kuruluşlarında üst düzey yöneticilik ve yönetici ortaklıklarda bulunmuş olan Mehmet Auf, kariyerini eğitim ve danışmanlık alanında devam ettiriyor.

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Ünlü ismin son haline ise sosyal medyada; 'Hiç değişmemiş', 'Yıllar sana yaramış' gibi yorumlar yapıldı.

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çocuklar duymasın Mehmet Auf
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