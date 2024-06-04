Yıllar önce İstanbul'u terk etmişti! Özlem Tekin sırra kadem bastı... Çiftliğinin tavanı düşmüş, kapısına kilit vurulmuş

Dağları Deldim, Sen Anla, Şık gibi şarkılarla bir döneme damga vuran Özlem Tekin, 2016 yılında aldığı kararla İstanbul'u terk etmiş ve Muğla'ya yerleşerek çiftlik hayatı yaşamaya başlamıştı.

Zaman zaman şalvarlı görüntülenen Özlem Tekin organik bir hayat yaşamaya başlamış ve sosyal hayattan, işinden bir hayli uzaklaşmıştı. Telefon dahi kullanmadığı bilinen Tekin adeta sırra kadem bastı...

KAPISINA KİLİT VURUNCA...

Aramızda Kalmasın muhabirlerinden Umut Ünver her sene Bodrum'a gittiğinde Özlem Tekin'in kapısını çalıyordu. Bu kez Özlem Tekin'in kapısı çalındığında karşılaşılan manzara herkesi şaşırttı.

Tekin'in çiftliğinin bakımsız, otların yükseldiği bir alan haline geldiği görüldü. 2 yıldır buraya gelmeyen Tekin'in evinin tavanı düşmüş ve kapısına ise asma kilit takılmış.

KİMSE HABER ALAMIYOR

Özlem Tekin'in nerede olduğu komşularına sorulduğunda kimsenin ünlü isimden haber almadığı ortaya çıktı. Tekin'in başka bir yere taşındığı söylentiler arasında...