KULİS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler kulis
  2. O rol için uygun bulunmamış ama ısrarcı olmuştu... Mert Yazıcıoğlu'ndan bomba Kızıl Goncalar göndermesi! 'İşimizden olmayalım'

O rol için uygun bulunmamış ama ısrarcı olmuştu... Mert Yazıcıoğlu'ndan bomba Kızıl Goncalar göndermesi! 'İşimizden olmayalım'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
04.06.2024 11:48
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kızıl Goncalar dizisinde hayat verdiği 'Cüneyd' karakteriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Mert Yazıcıoğlu başarılı oyunculuğu ve sempatik halleri ile izleyenlerden tam not alıyor. Dizinin yapım ekibi tarafından önce istenmeyen Yazıcıoğlu ısrarları karşılığında rolü kapmış ancak düşük bir ücreti kabul ettiği ortaya çıkmıştı. Yazıcıoğlu'ndan dizinin yapım ekibine bomba bir gönderme yapıldı. O anlar kısa sürede gündem oldu..

O rol için uygun bulunmamış ama ısrarcı olmuştu... Mert Yazıcıoğlu'ndan bomba Kızıl Goncalar göndermesi! 'İşimizden olmayalım'

Özgü Namal, Özcan Deniz, Hazal Türesan, Erkan Avcı ve Şerif Erol gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Kızıl Goncalar dizisi her bölümüyle büyük ses getiriyor.

Dizide 'Cüneyd' karakterine hayat veren Mert Yazıcıoğlu da performansı ile büyük beğeni topluyor. İzleyenlerden tam not almayı başaran Yazıcıoğlu'nu yapım ekibinin istemediği, o role uygun bulmadığı ancak ünlü ismin düşük bir ücreti kabul ederek ısrarcı olduğu iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü.

cüneyt

YAPIM EKİBİNE BOMBA GÖNDERME

Mert Yazıcıoğlu son olarak katıldığı bir gecede tarzıyla dikkat çekti. Sakallarını kısalttığı görülen Mert Yazıcıoğlu 'Sakalları kısalttım ama tutacağım. Korkuyorum sonra uzamaz diye. İşimizden olmayalım' ifadelerini kullandı.

mert

Mert Yazıcıoğlu'nun bu sözleri Kızıl Goncalar yapım ekibine gönderme olarak algılandı. Ünlü ismin o anları kısa sürede gündem oldu.

Kostümünü eleştirenlere sert çıktı! 'Siz bence bir susun' Kostümünü eleştirenlere sert çıktı! 'Siz bence bir susun'

Mynet Youtube

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sesi titredi, konuşamadı... Bomba anlar Sesi titredi, konuşamadı... Bomba anlar
Sahneye çıkamadı! Kimse yardım etmediSahneye çıkamadı! Kimse yardım etmedi
Ödül gecesine bastonla geldi, tekerlekli sandalye bile kullandı!Ödül gecesine bastonla geldi, tekerlekli sandalye bile kullandı!
Anahtar Kelimeler:
Mert Yazıcıoğlu Kızıl Goncalar
İlginizi Kulis Çekebilir
Ahsen Eroğlu ödül gecesine konuşmasıyla damga vurdu! Sesi titredi, yutkunarak teşekkür etti... O anlar sosyal medyada gündem oldu

Ahsen Eroğlu ödül gecesine konuşmasıyla damga vurdu! Sesi titredi, yutkunarak teşekkür etti... O anlar sosyal medyada gündem oldu

Hande Erçel sahneye çıkmakta zorlandı! Elbisesiyle zor anlar yaşarken gözler Hakan Sabancı'yı aradı

Hande Erçel sahneye çıkmakta zorlandı! Elbisesiyle zor anlar yaşarken gözler Hakan Sabancı'yı aradı

Ödül gecesine bastonla geldi, tekerlekli sandalye bile kullandı! Bahar'ın yıldızı Demet Evgar'ın o halleri gündem oldu

Ödül gecesine bastonla geldi, tekerlekli sandalye bile kullandı! Bahar'ın yıldızı Demet Evgar'ın o halleri gündem oldu

Kızıl Goncalar'ın Cüneyd'i Mert Yazıcıoğlu ödül aldı! Konuşması ve tavırları sosyal medyayı salladı

Kızıl Goncalar'ın Cüneyd'i Mert Yazıcıoğlu ödül aldı! Konuşması ve tavırları sosyal medyayı salladı

Tarkan'dan yeni albüm müjdesi! Adını ve çıkış tarihini açıkladı

Tarkan'dan yeni albüm müjdesi! Adını ve çıkış tarihini açıkladı

Fenerbahçe'nin Jose Mourinho paylaşımına Afra Saraçoğlu'ndan bomba yorum

Fenerbahçe'nin Jose Mourinho paylaşımına Afra Saraçoğlu'ndan bomba yorum

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.