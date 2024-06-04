O rol için uygun bulunmamış ama ısrarcı olmuştu... Mert Yazıcıoğlu'ndan bomba Kızıl Goncalar göndermesi! 'İşimizden olmayalım'

Özgü Namal, Özcan Deniz, Hazal Türesan, Erkan Avcı ve Şerif Erol gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Kızıl Goncalar dizisi her bölümüyle büyük ses getiriyor.

Dizide 'Cüneyd' karakterine hayat veren Mert Yazıcıoğlu da performansı ile büyük beğeni topluyor. İzleyenlerden tam not almayı başaran Yazıcıoğlu'nu yapım ekibinin istemediği, o role uygun bulmadığı ancak ünlü ismin düşük bir ücreti kabul ederek ısrarcı olduğu iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü.

YAPIM EKİBİNE BOMBA GÖNDERME

Mert Yazıcıoğlu son olarak katıldığı bir gecede tarzıyla dikkat çekti. Sakallarını kısalttığı görülen Mert Yazıcıoğlu 'Sakalları kısalttım ama tutacağım. Korkuyorum sonra uzamaz diye. İşimizden olmayalım' ifadelerini kullandı.

Mert Yazıcıoğlu'nun bu sözleri Kızıl Goncalar yapım ekibine gönderme olarak algılandı. Ünlü ismin o anları kısa sürede gündem oldu.