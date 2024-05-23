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  2. Yalı Çapkını'nın Orhanı Emre Altuğ diziden ayrılıyor mu? İddialar gündem oldu

Yalı Çapkını'nın Orhanı Emre Altuğ diziden ayrılıyor mu? İddialar gündem oldu

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
23.05.2024 13:46
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Yalı Çapkını'nda Orhan Korhan karakterine hayat veren Emre Altuğ son dönemde dizideki rol arkadaşıyla aşk yaşadığı iddialarıyla gündeme geliyordu. Altuğ şimdi de diziden ayrılacağı iddialarıyla adından söz ettirdi.

Yalı Çapkını'nın Orhanı Emre Altuğ diziden ayrılıyor mu? İddialar gündem oldu

Başrollerinde Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun yer aldığı Yalı Çapkını dizisinde sezon finali yaklaşırken başrollerden birinin veda edeceğine dair iddialar gündeme geldi.

Dizide Ferit Korhan'ın babası Orhan Orhan'a hayat veren Emre Altuğ diziye veda mı ediyor?

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Birsen Altuntaş'ın haberine göre; 2 sezondur Orhan Korhan karakterine hayat veren Emre Altuğ kulislerden sızan bilgilere göre projeye veda edecek. Bu iddianın doğru olup olmadığı merak konusu oldu.

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Dizinin yeni bölümünde ayrıca peş peşe çarpıcı sahneler ekrana gelecek. Sezon sonunda anlaşması bitecek olan Buçe Buse Kahraman da bu bölümde aksiyon dolu hareketli sahnelerle adından söz ettirecek.

AŞK İDDİALARI KONUŞULUYORDU

Emre Altuğ'un dizide Gözde Kansu ile yakınlaştığı ve aşk yaşadıkları gündemdeydi. Ancak ikili bu iddiaları yalanlamıştı.

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Emre Altuğ
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