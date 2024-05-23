Bahar'ın Çağla'sı Elit Andaç Çam'ın sevgilisi de tanıdık çıktı! "Hayat böyle bir şey..."

Demet Evgar'ın başrolünde olduğu Bahar dizisinde Evgar'kın yakın dostunu canlandıran ve Çağla karakterine hayat veren Elit Andaç Çam, Sibel Arna'nın konuğu oldu.

Sektördeki işlerinden özel hayatına kadar her konuda konuşan Çam'ın sevgilisi de tanıdık çıktı.

Bahar'ın Çağla'sı Elit Andaç Çam birlikte tiyatro yaptığı rol arkadaşı Bülent Parlak ile bir süredir birlikte. Sibel Arna bu konuda "Bülent Emrah Parlak'la canlandırdığınız bitmek üzere olan aşk gerçek bir aşka döndü, nasıl bu kadar negatiflikten pozitif bir şey doğurmayı başardınız?" diye sordu.

Başarılı oyuncu ise "Hayat öyle bir şey değil mi ya?" diyerek yanıt verdi.

Çam konuşmasının devamında "Tamamen sorunları çözülmüş bir ilişki. Sahnede çok güvenmen gerekiyor ve tanımak çok iyi. Bülent'e sahnede çok güveniyorum. Bu çok önemli" dedi.

Elit Andaç Çam evliyken rol arkadaşıyla yakalanmış ve kısa süre sonra boşandı.





