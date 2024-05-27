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Tuğba Ekinci 'Serenay Sarıkaya Ahmet Kural'ın kız arkadaşıydı' deyip anlattı! Olay iddia

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
27.05.2024 07:28
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Mert Demir ile yaşadığı ilişkiyle son günlerde gündemde olan Serenay Sarıkaya hakkında Tuğba Ekinci'den hiç duyulmamış bir iddia geldi. Ekinci, Serenay Sarıkaya Ahmet Kural'ın kız arkadaşıydı' deyip bakın neler anlattı.

Tuğba Ekinci 'Serenay Sarıkaya Ahmet Kural'ın kız arkadaşıydı' deyip anlattı! Olay iddia

Cem Yılmaz, Çağatay Ulusoy ve Kerem Bürsin ile yaşadığı aşkla bilenen ve rol aldığı her dizide parlayan Serenay Sarıkaya şu sıralar Mert Demir ile aşk yaşıyor.

Kimine göre reklam aşkı olan bu ilişkiye dair güzel oyuncu sessizliğini koruyor. Ancak Sarıkaya hakkındaki iddialar da bitmiyor.

Son olarak Tuğba Ekinci katıldığı bir programda Serenay Sarıkaya hakkında bir iddiada bulundu. Ekinci'nin söylediğine göre; Serenay Sarıkaya bir dönem Ahmet Kural ile aşk yaşadı.

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"BİLDİĞİN KAÇMIŞ AHMET..."

"Kimse bilmiyor bunu. Kısa bir flörtleri oldu. Ahmet de benim çok yakın arkadaşım" diyerek anlatmaya başlayanTuğba Ekinci Serenay Sarıkaya'nın o zamanlarda 17 yaşında olduğunu söyledi ve şunları iddia etti:

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"'Tuğba' dedi, 'Bodrum'a gittik bitti ilişkimiz' dedi. Neden diye sordum, 'her köşede magazinciyle konuşmak istedi, benle haber yapmak istedi. Ben de kaçtım geldim' dedi. Bildiğin kaçmış Ahmet yani. Ahmet o zaman popüler. Serenay'ın basın merakı yüzünden Ahmet kaçtı. Serenay hep böyle bir kız oldu, yani basını doğru kullanan."


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Serenay Sarıkaya Tuğba Ekinci
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