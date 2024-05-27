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  2. 'Yargı Veda' gecesinde Kaan Urgancıoğlu partneri Pınar Deniz'i öve öve bitiremedi! Sosyal medya onu konuştu

'Yargı Veda' gecesinde Kaan Urgancıoğlu partneri Pınar Deniz'i öve öve bitiremedi! Sosyal medya onu konuştu

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
27.05.2024 07:12
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Emmy ödüllü dizi Yargı, görkemli bir geceyle ekrana veda etti. Yargı final bölümü büyük bir veda organizasyonuyla gerçekleşti. Yargı Veda gecesinde Kaan Urgancıoğlu partneri Pınar Deniz'i öve öve bitiremedi.

'Yargı Veda' gecesinde Kaan Urgancıoğlu partneri Pınar Deniz'i öve öve bitiremedi! Sosyal medya onu konuştu

Ay Yapım imzalı Yargı’nın finali gündemde. Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nden gerçekleşen 'Yargı Veda' programı yoğun ilgi gördü. Geceye tüm oyuncular katılırken Pınar Deniz'in kırmızı seçimi gözlerden kaçmadı.

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Başrollerinde Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz yer alan dizide onlara Uğur Polat, Cezmi Baskın, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Defne Kayalar, Arda Anarat, Pınar Çağlar Gençtürk, Nilgün Türksever gibi isimler eşlik ediyordu.

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PARTNERİNE SÖYLEDİKLERİ ALKIŞ ALDI

Her bölümüyle adından söz ettiren gecede sahneye çıkan Kaan Urgancıoğlu dizide Ceylin'i canlandıran partneri Pınar Deniz'i öve öve bitiremedi.

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Başarılı oyuncu "Pınar hep doğaçlama yapıyor onun gibi yapayım dedim en kötü batırırım orada da pası Pınar'a atarım genelde de bu 3 yıl öyle yaptım... Şimdi güzel, iyi kalpli, yaratıcı, merhametli, hayvan dostu, kötü gün dostu, yetenekli bu kısmı da önemli... Çocukluğundan bu güne kadar kendi yolunu kendi aydınlatmayı başarmış Pınar Deniz" dedi.

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Sosyal medyada bu güzel konuşma gündem oldu ve "Partnercilik be", "En iyi ikili", "Helal olsun Kaan'a", "Adam resmen tepeye çıkardı ve orada bıraktı", "Şahane dostluk" yorumları yapıldı.

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Yargı dizisi
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