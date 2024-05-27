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Tuğba Ekinci'den Survivor itirafı! Gelen teklifi neden reddetti? "Acun'a saygımız sonsuz..."

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
27.05.2024 12:09
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Hem sosyal medya paylaşımları hem dansları hem de açıklamalarıyla adından söz ettiren Tuğba Ekinci yıllar sonra Survivor itirafında bulundu. Ekinci kendisine gelen teklifi neden kabul etmediğini açıkladı.

Tuğba Ekinci'den Survivor itirafı! Gelen teklifi neden reddetti? "Acun'a saygımız sonsuz..."

Sosyal medyada yaptığı danslar, açıklamalar ve kıyafetleriyle sık sık gündeme gelen Tuğba Ekinci, Pınar Kerimoğlu'nun konuğu oldu.

Şarkıcı Ekinci katıldığı programda Serenay Sarıkaya'nın yıllar önce Ahmet Kural ile birlikte olduğunu söyleyerek bombayı patlattı. Şarkıcı bununla da kalmadı ve kendisine gelen bazı teklifleri kabul etmediğini açıkladı.

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Tuğba Ekinci açıklamasında "Survivor çok geldi bana ilk zamandan beri Show TV'den beri o bana göre değil parayla da olsa istemem. Selebriti insanların saçı başı dağınık çıkmamalı ekrana. Ne kadar güç yarışması olursa olsun güç demek açlıkla savaşmak mı demek?" itirafıyla dikkat çekti.

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"ACUN'A SAYGIMIZ SONSUZ..."

Tuğba Ekinci "Dağınık olmayı ekranda istemem, bu çok star duruşu değil. Gidenlere bir şey demiyorum sahne kadınına göre bir iş değil" dedi.

Sunucunun tuvalet örneği vermesinden rahatsız olan şarkıcı "Bir kadının böyle şeylerinin konuşulması bile bana çirkin gelir. O kadar da olamam, sporcu göre bir hayat ama Acun'a saygımız sonsuz" ifadelerini kullandı.

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