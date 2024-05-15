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Survivor Yunanistan'da Türk yarışmacılar da yarıştı! "Ne yaptın Acun abi?"

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
15.05.2024 07:50
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Survivor Türkiye son dönemin en çok konuşulan yarışmalarından olurken Survivor Yunanistan da sosyal medyada zaman zaman gündeme geliyor. Son olarak Yunanistan'ın yarışmasında Türk oyuncular da yer alınca sosyal medyada Acun Ilıcalı'ya sitem gecikmedi.

Survivor Yunanistan'da Türk yarışmacılar da yarıştı! "Ne yaptın Acun abi?"

Survivor All Star'da ne yaşansa gündem oluyor. Gerek yarışmacılar gerek yarışlar gerekse kavgalar gündemden düşmüyor. Survivor All Star kadar Survivor Yunanistan da gündeme gelen yarışmalardan...

Özellikle kadın yarışmacıları Türk seyircinin diline düşen programda bu sefer dokunulmazlık oyunu dikkat çekti.

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Yunan ve Türk yarışmacıların yarıştığı dokunulmaz oyunu fragmanı sosyal medyada paylaşıldı. Yunanistan hesabından paylaşılan fragmana Türk ve Yunan fanlar yorum yağdırdı.

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SEYİRCİLER ELEŞTİRDİ

Survivor Yunanistan ve Türkiye yarışmacıların bir arada olduğu fragmana "Yeter Acun bizim yarışmacılar yoruluyor", "Acun abi ne yaptın ya, bizimkilere yazık", "Acun lütfen yarıştırma yarışmacıları halleri yok", "Yarışmacılar zaten zor haftalar geçiriyorlar ve şimdi Yunanistan dokunulmazlığı mi çıktı başımıza" yorumları yağdırdı.

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Anahtar Kelimeler:
survivor
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