Survivor'da ikinci eleme adayı belli! O yarışmacı acılar içerisinde birden yere yığıldı ve gözyaşlarına boğuldu

Survivor All Star'da heyecan ve aksiyon hiç bitmiyor. Kırmızı Takım, Mavi Takım karşısında 12-7 galip gelerek durumu 1-1'e getirdi. Kırmızı Takım'da ilk eleme adayı Merve Aydın'ın ardından bir isim de Mavi Takım'dan belirlendi.

Yarışmada dikkat çeken bir olay yaşandı. Zorlu parkuru geçip oyunu bitiren Seda birden yere yığıldı ve gözyaşlarına boğuldu.

"SAYI İÇİN DEVAM ETMEYE ÇALIŞTIM"

Oyunu kazanan Seda bel ağrısıyla ağlamaya başladı. "Acısı bacağıma vuruyor" diyen Seda acılar içerisinde muayene edildi. Ayağının kopacak gibi ağrıdığını söyleyen Seda "Sanki sinir ucu tutuyor" dedi.

Konseyde konuşan Seda "Çok stresli bir oyundu. Kendimizi çok eksik hissettik zaten Ogeday da yok. Oyunda dar bir engelde sıkıştık. Bir anda boşluğuma geldi. Merve'nin bir anda gelip belime o şekilde baskı yapacağını düşünmedim. Sonra da sayı için devam etmeye çalıştım. Sonra stresten acıdan kendimi yere saldım. Bilerek yaptı demiyorum. Ben çok dikkat ederim birisi öne geldiyse ona temas etmem hiç. Acıyla ne yaptığımı da hatırlamıyorum. Acıdan ağladığımı da bilmem. Bence birbirimize çok dikkat etmemiz gerekiyor son 15 gün" dedi.

Mavi Takım'da oylama sonucu 3 oy alan Özgür 2. eleme adayı olarak belirlendi.









