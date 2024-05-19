KULİS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler kulis
  2. Survivor'da ikinci eleme adayı belli! O yarışmacı acılar içerisinde birden yere yığıldı ve gözyaşlarına boğuldu

Survivor'da ikinci eleme adayı belli! O yarışmacı acılar içerisinde birden yere yığıldı ve gözyaşlarına boğuldu

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
19.05.2024 08:20
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor bu yıl yine büyük bir ilgi ve merakla izleniyor. Bu haftanın ikinci eleme adayı belli olurken yarışmada dikkat çeken bir olay yaşandı. Zorlu parkuru geçip oyunu bitiren Seda birden yere yığıldı ve gözyaşlarına boğuldu. Ayağının kopacak gibi ağrıdığını söyleyen Seda "Sanki sinir ucu tutuyor" dedi.

Survivor'da ikinci eleme adayı belli! O yarışmacı acılar içerisinde birden yere yığıldı ve gözyaşlarına boğuldu

Survivor All Star'da heyecan ve aksiyon hiç bitmiyor. Kırmızı Takım, Mavi Takım karşısında 12-7 galip gelerek durumu 1-1'e getirdi. Kırmızı Takım'da ilk eleme adayı Merve Aydın'ın ardından bir isim de Mavi Takım'dan belirlendi.

Yeni işi şaşkınlık yarattı! Değişimi ise ağızları açık bıraktı Yeni işi şaşkınlık yarattı! Değişimi ise ağızları açık bıraktı

Yarışmada dikkat çeken bir olay yaşandı. Zorlu parkuru geçip oyunu bitiren Seda birden yere yığıldı ve gözyaşlarına boğuldu.

survivor7999

"SAYI İÇİN DEVAM ETMEYE ÇALIŞTIM"

Oyunu kazanan Seda bel ağrısıyla ağlamaya başladı. "Acısı bacağıma vuruyor" diyen Seda acılar içerisinde muayene edildi. Ayağının kopacak gibi ağrıdığını söyleyen Seda "Sanki sinir ucu tutuyor" dedi.

Konseyde konuşan Seda "Çok stresli bir oyundu. Kendimizi çok eksik hissettik zaten Ogeday da yok. Oyunda dar bir engelde sıkıştık. Bir anda boşluğuma geldi. Merve'nin bir anda gelip belime o şekilde baskı yapacağını düşünmedim. Sonra da sayı için devam etmeye çalıştım. Sonra stresten acıdan kendimi yere saldım. Bilerek yaptı demiyorum. Ben çok dikkat ederim birisi öne geldiyse ona temas etmem hiç. Acıyla ne yaptığımı da hatırlamıyorum. Acıdan ağladığımı da bilmem. Bence birbirimize çok dikkat etmemiz gerekiyor son 15 gün" dedi.

surv7.

Mavi Takım'da oylama sonucu 3 oy alan Özgür 2. eleme adayı olarak belirlendi.

özgürson

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yeni işi şaşkınlık yarattı! Değişimi ise ağızları açık bıraktıYeni işi şaşkınlık yarattı! Değişimi ise ağızları açık bıraktı
Okan Bayülgen'den şoke eden karar! 'Artık buna gücüm yok' diyerek duyurduOkan Bayülgen'den şoke eden karar! 'Artık buna gücüm yok' diyerek duyurdu
Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu'ndan duygusal paylaşım: Sen hiç göremedin bu hallerimizi senin için bu videoMetin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu'ndan duygusal paylaşım: Sen hiç göremedin bu hallerimizi senin için bu video
Anahtar Kelimeler:
survivor
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

Sepet indirimleri başladı! Şimdi alın, kaliteyi uygun fiyata yakalayın

Sepet indirimleri başladı! Şimdi alın, kaliteyi uygun fiyata yakalayın

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Yeni sezonda tarzınızı yükseltecek ayakkabılar burada!

Yeni sezonda tarzınızı yükseltecek ayakkabılar burada!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.