Azeri kızı Günel’in yeni işi şaşkınlık yarattı! Değişimi ise görenlerin ağızlarını açık bıraktı

İbrahim Tatlıses'in konserinde sahneye çıkarmasıyla ünlenen Azeri kızı Günel, o günden sonra şöhreti yakalamıştı.

İlk klibinde kalın kaşları ve sevimliliğiyle dikkat çeken Azeri kızı Günel'in 'Didem' şarkısı ve klibi 90'lara damga vurmuştu.

Müzik dünyasında ‘Azeri Kızı Günel’ olarak tanınan Günel Zeynalova, geçtiğimiz günlerde objektiflere yansıdı.

Geçirdiği estetik operasyonlarla büyük bir değişim yaşayan Zeynalova, yeni işini de açıkladı.

Snobmagazin'in haberine göre, pandemi döneminde evde boş durmayıp kaş ve kirpik bakım serumu yaptığını belirten Zeynalova, şimdilerde bu konuda daha profesyonel adımlar attığını söyledi.

"GÜZEL SONUÇLAR ALDIM"

Bir yıldır kendi serumlarını kullandığını dile getiren Günel Zeynalova, "Kendi serumumu yaptım ve güzel sonuçlar aldım. Baya baya kimyager oldum" sözleriyle espri yaptı.

Azeri şarkıcı, yeni girişimi konusunda yakın çevresinden olumlu geri dönüşler aldığını da söyledi.





