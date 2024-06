Survivor All Star şampiyonu kim oldu? Ogeday mı Nefise mi? Canlı yayında nefes kesen mücadele

Survivor All Star'da büyük gün geldi çattı. Survivor All Star'ın şampiyonu dakikalar sonra belli oluyor. Survivor All Star 2024'ün final mücadelesinin ilk turunda Ogeday ile Seda, Nefise ile Batuhan karşılaştı.

Seda ve Ogeday karşılaşmasında 6-1'lik skorla kazanan Ogeday oldu.

Seda karşısında galip gelen Ogeday ilk finalist oldu.

SEDA VE BATUHAN VEDA ETTİ!

Seda Ocak ise bu mücadele sonrasında Survivor All Star 2024 finaline veda etti.

Nefise, Batuhan karşı 6-1 kazanarak ikinci finalist oldu. Batuhan'da veda eden 2. isim oldu.

Ogeday ve Nefise'nin kıyasıya mücadelesi sürüyor. Ogeday mı Nefise mi? şampiyon olacak?

NEFİSE VE OGEDAY MÜCADELESİ!

Ogeday, Nefise karşısında 4-2 öne geçti.