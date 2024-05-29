Survivor All Star'da şampiyonluk yarışı alevlendi! İşte elenen isim... Dominik'te gözyaşları sel oldu

Büyük finale sayılı günler kalan Survivor All Star'da hızlı eleme sistemi devam ediyor. Tv8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2024 All Star'ın 28 Mayıs'ta yayınlanan son bölümünde, eleme adayı olan 3 erkek ve 1 kadın yarışmacı, nefes kesen bir mücadeleye imza attı.

ELENEN İSİM...

Seda-Batuhan, Ogeday-Özgür eşleşmelerinde Batuhan ve Ogeday adaylığını düşürerek eleme potasından çıktı. Nefes kesen düelloda atışlarda Seda'ya yenilen Özgür Survivor All Star'a veda etti.

Yarışmadan elendiği için konuşmakta güçlük çeken Özgür, 2023 yılında Nefise ile yarı finale kalarak 2. olmuştu.

'TIRTILIN ÖMRÜNÜN SON GÜNÜNE ALLAH KELEBEK DEMİŞ'

Survivor'dan elenen Özgür son kez duygularını dile getirdi. Özgür, "Sekizin herhalde sihirli bir şeyi var. Sercan da 8'inci düellosunda gitmişti ben de. Hem üzüntülüyüm hem de huzurlu ve gururluyum. Neden üzüntülüyüm. İki Survivor üst üste geldim. Tabii burada hepimiz çok büyük zorluklarla mücadele ediyoruz ama benim mentalim hiçbir zaman pes etmedi bugün de pes etmedi. Ama vücudum bıraktı. Seda'yı tebrik ediyorum. Çok güçlü bir kadın yarışmacı. Ama benim 2-0'dan sonra algım dağıldı artık vücudumu kontrol edemedim. Neden huzurlu ve gururluyum.

Ben 2023 Survivor finalden sonra sakat ayrıldım. Tedaviler sonrasında menüsküs ve kasık ameliyatım derken 3, 4 ayım bildiğiniz yatalak gibi geçti. Bu Survivor'a bir ay kala neredeyse koltuk değneklerini yeni bıraktım. Hiç antrenman yapamadım sadece yürüyüş yaparak geldim desem yeridir. Haliyle o süreçten çıkıp All Star gibi efsane bir kadronun içine düşünce ben gerçekçi bir itiraf etmem gerekirse buraya kadar gelebileceğini zannetmiyordum. O yüzden gururluyum. Bu güzel arkadaşlarımı tanığımın için çok mutluyum. Hepsi birbirinden kıymetli, hepsinin içi çok iyi, hepsi iyi savaşçı. İnşallah her şey gönüllerince olur. Tabii bir kişi hak edecek bunu, bir kişi kazanacak ama hepsi hak ediyor bence.

Tırtılın ömrünün son gününe Allah kelebek demiş. Her yolculuğun bir sonu var benim sonum da bugünmüş. Ben genelde sonlara kıymet vermem yolculuğa kıymet veririm. Yolculukta neler yaşadığım çok önemli. Bu Survivor'da çok şey öğrendim, güzel insanlar tanıdım onlardan çok şey öğrendim. Yaşadıklarımdan çok şey öğrendim. Survivor All Star ilk sezon gibi değilmiş bambaşka bir şeymiş onu öğrendim. Dede'den, Gandalf'dan, bölüm sonu canavarından, Özgür abinizden bu kadar kalın sağlıcakla. " dedi.