Deniz Akkaya kızını devlet korumasına verdi! Pınar Altuğ sözleriyle dikkat çekti

2009 yılında Efe Önbilgin ile beraberliğinden doğan 16 yaşındaki kızı Ayşe ile ciddi sorunlar yaşadığını belirten Deniz Akkaya son günlerde gündemden düşmüyor.

Kızının kendisine zarar verdiğini söyleyen Akkaya'nın paylaşımları ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti.

Kızının koruma altına alındığı haberleri ardından bir açıklama yapan Akkaya; "Evet kendi rızamla ben gönderdim çocuk esirgemeye, burnu sürtsün diye. Bunu böyle haber yapamazsınız" ifadelerini kullandı.

"ÇOK ÜZGÜNÜM" DEDİ

Yaşananlar ise Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ'a soruldu. Kendisinin de bir kızı olan Altuğ konuya çok hakim olmamakla beraber çok üzgün olduğunu belirtti.

Pınar Altuğ, "Ergenlik zor bir süreç. Anne kız arasında çatışmalar olması normal ama boyutları bazen değişebiliyor. Sadece çok üzgünüm, kimsenin de bir şey söyleyecek durumu olmamalı. Hiçbirimizin buna laf söyleme hakkı yok çünkü. Umarım en kısa sürede bu sorunlar çözülür" dedi.







