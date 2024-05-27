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Songül Karlı filtreyi abarttı! Son pozunu görenler "Ben hiç benzetemedim" dedi

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
27.05.2024 07:59
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Son yıllarda yaptırdığı estetiklerle adından sıkça söz ettiren Songül Karlı pozlarını paylaşarak dikkat çekiyor. Paylaşımlarına yaptığı filtrelerle iyice tanınmaz hale gelen türkücüye hayranlarından da eleştiri geliyor.

Songül Karlı filtreyi abarttı! Son pozunu görenler "Ben hiç benzetemedim" dedi

Bir dönem kocası tarafından dolandırılıp zor günler geçiren ve Müge Anlı'ya bile çıkmayı düşünen Songül Karlı o günleri geride bıraktı. Sunucu ve türkücü olarak tanınan Songül Karlı son zamanlarda yaptırdığı estetiklerle adından söz ettiriyor.

Bir süredir kendini spora veren Songül Karlı, geçtiğimiz aylarda dudaklarını ve kollarını yaptırmak için ameliyat masasına yatmıştı. Görüntüsünü değiştirmek isteyen şarkıcının geçirdiği operasyonun ardından son hali ise ameliyattan günler sonra ortaya çıkmıştı.

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YORUMLAR GECİKMEDİ

Songül Karlı estetik dokunuşlardan sonra sık sık pozlarını da paylaşmaya başladı.

Türkücü bu paylaşımlarda filtreyi de abartınca sosyal medyanın diline düşüyor. Seda Sayan ve Hadise gibi isimlere benzetilen Karlı'ya takipçilerinden estetik ve filtreyi abarttığına dair yorumlar yapılıyor.

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Songül Karlı son pozunu paylaşınca görenler "Bu kim?", "Başkası gibi tanıyamadım", "Hiç benzetemedim", "Bir kere filtresiz fotoğrafını görmüştüm büyük fark vardı" yorumlarından bulundu.


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Songül Karlı
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