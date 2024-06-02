Serenay Sarıkaya'nın eski aşkları Çağatay Ulusoy ve Kerem Bürsin ile tanıştı! "Çok sevdim"

Serenay Sarıkaya, gittiği eğlence mekanında Çağatay Ulusoy ve Kerem Bürsin'in de bulunmasıyla gündeme gelmişti. Mekan çıkışı Kerem Bürsin eski sevgilisine övgü dou sözlerde bulunmuştu.

Kerem Bürsin, "Serenay'a bayılıyorum. Çok seviyorum. Güzel bir dostluğumuz var onunla ne zaman denk gelsek birbirimizle konuşuyoruz, sarılıyoruz" demişti.

Kerem Bürsin ayrıca “Çağatay çok şeker çocuk” demişti. Çağatay Ulusoy da TV8'in haberine göre bu sözleri karşılıklık bırakmadı.

Başarılı oyuncu eski aşkı Serenay'ın bir süre birlikte olduğu Kerem Bürsin için “Denk geldikçe herkesle selamlaşıyoruz. Kerem’le yeni tanıştık, onu çok sevdim çok düzgün bir insan" dedi.





