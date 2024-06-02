Boşanma iddiaları vardı! Anıl Altan'ın sözleri Pelin Akil'i sinirlendirdi! Tepkisi dikkat çekti

Anıl Altan ve Pelin Akil'in evliliği bir süredir gündemde. Boşanma iddialarına Pelin Akil'in "Her şey ortada. Boşanma gibi bir durumumuz yok şu an" demesi sosyal medyada çok konuşuldu.

Çünkü herkes "şu an" ifadesine bir hayli takıldı. Galatasaray şampiyonluğunda da eşi kızlarıyla formalı pozlarını paylaşınca Akil bundan da rahatsız oldu ve yorum kısmında eşine tepki gösterdi.

O SÖZLER SİNİRLENDİRDİ

Geçtiğimiz günlerde de çiftin Magazin Burada'ya verdiği bir röportajda Pelin Akil'in Anıl Altan'ın her sözüne tepki göstermesi "Bu çift neden gergin?" sorusunu akıllara getirdi.

Anıl Altan konuşmada "Ev işlerine yardımcı oluyorum" deyince Akil ise "Neye oluyorsun ya kıyafetini olduğu yere bırakıyorsun. Neden doğru konuşmuyorsun. Çocuklara çok iyi babalık yapıyorsun" diyerek tepki gösterdi.





