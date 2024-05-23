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Serdar Ortaç sahneye yine sarhoş çıktı, sözleri unuttu, isyan etti: Allah belasını versin...

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
23.05.2024 11:21
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Son dönemde yaptığı TikTok yayınlarıyla gündeme gelen Serdar Ortaç, sahneye yine sarhoş çıktı. Ayakta durmakta güçlük çeken ve dansçılarından destek alan Ortaç "Bu alkolün Allah belasını versin" dedi.

Serdar Ortaç sahneye yine sarhoş çıktı, sözleri unuttu, isyan etti: Allah belasını versin...

Son dönemdeki açıklamalarıyla tepki çeken Serdar Ortaç sahnelere çıkmaya devam ediyor. Uzun yıllardır MS hastalığıyla mücadele eden Serdar Ortaç'ın konser görüntüleri gündem oldu.

Daha önce tekerlekli sandalyeyle sahneye çıkmak zorunda kalan Ortaç bu sefer de alkollü sahneye çıktı. Daha önce de sarhoş şekilde görüntülenen şarkıcı görüntüleriyle dikkat çekti.

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'@blogyagmuru3' konsere giden bir takipçisinin yaşadıklarını paylaştı. Serdar Ortaç'ın sahneye çok sarhoş çıktığını belirten izleyici, şarkıcının şarkı sözlerini unuttuğunu, şarkıları da söylemediğini iddia etti.

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Görüntülerde ise Serdar Ortaç ayakta durmakta güçlük çekip dansçılarından destek alırken "Bu alkolün Allah belasını versin" dedi.

Serdar Ortaç'ın "Mikrop" şarkısının da sözlerini unuttuğu görüldü.


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Serdar Ortaç
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