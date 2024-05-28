Selin Ciğerci, Banu Parlak'ı ikna etmek için 25 milyon lira mı aldı? Konu ile ilgili ilk kez konuştu

Kasım ayından bu yana kara para aklama suçlamasıyla cezaevinde olan sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat’ın yargılandığı güzellik merkezi kurşunlatma davasında Banu Parlak şikayetini geri çekmişti.

Gökhan Çıra ile bir fırtınalı bir evlilik yaşayan Selin Ciğerci'nin Banu Parlak'ın Polat ailesine açtığı davayı geri çekmesi için 25 milyon lira talep ettiği iddia edilmişti.

İddialarla ilgili Selin Ciğerci TV8'de ekrana gelen 'Aramızda Kalmasın' programına konuştu. Ciğerci, şunları ifade etti:

"TAMAMEN KENDİ İSTEĞİMLE BARIŞTIRDIM"

"Bazı yerlerde de 25 milyon dolar aldığım konuşuluyormuş. Yok daha neler! Sanki Rihanna ile Beyonce kavga etti de onları barıştırdım. Eğer tek kuruş aldıysam evimin kapısından çıkmak nasip olmasın. Asla buna tenezzül edecek kapasitede bir kadın değilim. Ayrıca herhangi bir konuda herhangi birilerinden baskı görmedim. Etrafta dönüp dolaşan şehir efsaneleri ve isimler yanlış. Tamamen kendi isteğimle barıştırdım.

Banu Parlak'a 'Hepimizin kızı var. Böyle büyümesinler çok üzülüyorum. Yazık, günah... Aranızdaki bu kız kavgaları tüm sektörü etkiledi, bitirdi. Dilan, 7 aydır içeride. Gel kalbini dinle, sakin karar ver' mesajını gönderdim. Banu benden Engin Polat'ın annesi Şükran teyzeyle görüşmek istediğini söyledi. Banu ile Şükran teyze 15 gün önce buluşmuşlar. Sonra Banu şikayetini geri çekmiş. Yaptığım şey bu kadar. Hayatımın üzerine yemin ederim ki tek kuruş almadım. Kimse de beni arayıp 'Bitir şu küslüğü' falan demedi."





