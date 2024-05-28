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Kızılcık Şerbeti'nden sonra şimdi de Bahar seti karıştı! Başrol oyuncusu küfür etti! Yönetmen çıldırdı

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
28.05.2024 10:28
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Yönetmenliğini Neslihan Yeşilyurt'un üstlendiği fenomen dizi 'Bahar' Salı akşamlarına damga vuruyor. Başrollerinde Demet Evgar'ın yer aldığı dizi ile ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre, Demet Evgar geçtiğimiz günlerde kendisine sahnenin süresi ile ilgili sette soru soran yönetmen asistanına sesini yükselterek küfürlü bir konuşma yaptı. Yönetmen seti paydos etti.

Kızılcık Şerbeti'nden sonra şimdi de Bahar seti karıştı! Başrol oyuncusu küfür etti! Yönetmen çıldırdı

MF Yapım'ın Show Tv için çektiği 'Bahar' dizisi Salı akşamlarına damga vurmaya devam ederken fenomen dizinin her sahnesi sosyal medyada çok konuşuluyor.

Fenomen dizinin sezon finali de belli olan olurken dizi 16. bölümüyle sezon arası verecek.

Yönetmenliğini Neslihan Yeşilyurt'un yaptığı senaryosunu ise Ayça Üzüm’ün kaleme aldığı dizi hakkında bomba bir iddia gündeme geldi.

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"AĞLAYARAK AF DİLEDİ"

Aramızda Kalmasın programında Bahar dizisi ile ilgili bir iddia ortaya atıldı. Söylenenlere göre, Bahar'ın başrol oyuncusu Demet Evgar geçtiğimiz günlerde kendisine sahnenin süresi ile ilgili sette soru soran yönetmen asistanına sesini yükselterek küfürlü bir konuşma yaptı.

Asistan durumu dizinin yönetmeni Neslihan Yeşilyurt'ta bildirdi. Yönetmen ekibine hiç kimsenin hiç bir suretle saygısızlık yapamayacağını söyleyerek seti paydos etti.

Demet Evgar özür dilemediği takdirde sete geri dönmeyeceklerini de belirtmesi üzerine Demet Evgar da ağlayarak af dileyerek durumu düzeltmeye çalıştığı iddia edildi.

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Müge Dağıstanlı, dışarıya sızan konuşmalar ve iddialar diyerek şunları anlattı:

"Bu sorun Şubat'tan beridir devam ediyor. Sorunun ise Demet Evgar'ın zaman zaman yönetmeni dinlememesi, Kostüm yapan ekibi zora sokması gibi durumlar olduğu söylendi."

Bu sebeplerden dolayı sette huzursuzluk başladığı iddia edildi.

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