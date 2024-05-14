Profesörlerden övgü yağdı! Mert Yazıcıoğlu dayanamadı paylaştı

Kızıl Goncalar güçlü oyuncu kadrosu ve senaryosuyla reyting rekorları kırmaya devam ediyor. Fenomen dizinin son yayınlanan 18. bölümü Tüm Kişiler’de 7.71, AB Sosyoekonomik Statüde 10.44 ve ABC1’de 10.96 reytingle zirvede yer aldı.

Reyting rekortmeni dizi, reytinglerdeki başarısını sosyal medyada da sürdürdü. Dizinin Cüneyd’i Mert Yazıcıoğlu muhteşem oyunculuğuyla sosyal medyada bir kez daha adından söz ettirdi.

Özgür Demirtaş'tan sonra Prof. Dr. Güner Sönmez de diziye ve başrol oyuncularına dair övgü dolu sözlerde bulundu.

Sönmez paylaşımında "Kızıl Goncalar dizisinde tüm oyuncular çok başarılı. Hele Mert Yazıcıoğlu ve Erkan Avcı müthiş oyunculuk sergiliyor. Senaristi de tebrik etmek lazım" dedi.

Yazıcıoğlu gelen mesaja "Her hafta kıymetli insanlardan bu övgüleri almak gurur verici" yanıtını verdi.







