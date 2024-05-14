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  2. Kızıl Goncalar son bölümüyle sosyal medyayı yıktı geçti! Prof. Dr. Özgür Demirtaş da öve öve bitiremedi

Kızıl Goncalar son bölümüyle sosyal medyayı yıktı geçti! Prof. Dr. Özgür Demirtaş da öve öve bitiremedi

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
14.05.2024 09:29
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Yayınlandığı ilk günden bu yana büyük ses getiren Kızıl Goncalar dizisi her sahnesiyle sosyal medyanın gündemine oturuyor. RTÜK tarafından inceleme altına alınan dizi bir kaç bölüm yayınlanmamış ardından büyük bir heyecanla kaldığı yerden devam etmişti. Son bölümüyle yine büyük beğeni toplayan diziye Özgür Demirtaş'tan yorum gecikmedi.

Kızıl Goncalar son bölümüyle sosyal medyayı yıktı geçti! Prof. Dr. Özgür Demirtaş da öve öve bitiremedi

Başrollerini Özcan Deniz ve Özgü Namal’ın paylaştığı Kızıl Goncalar dizisi ilk bölümden itibaren büyük ses getirdi. Her sahnesi dikkat çeken dizi RTÜK tarafından inceleme altına alındı ve Now TV'ye idari para cezası ile iki kez program durdurma cezası vermişti.

Aldığı cezaların ardından yayın hayatına kaldığı yerden devam eden dizi yine her bölümüyle sosyal medyayı sallamayı başardı. Hem oyunculuklar hem de senaryo o kadar etkileyici ilerliyor ki dizi gündemden düşmüyor.

erkan avcıı

ÖVE ÖVE BİTİREMEDİ

Dizinin son bölümü yine sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında yer almayı başarırken Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan da yorum gecikmedi.

Ekran Alıntısı

Demirtaş; 'Bugün Kızıl Goncalar’ı geç başladım bitirdim. Sadi Hüdayi efendi döktürüyor. Erkan Avcı' diyerek not düştü ve ifadelerinin sonuna alkış emojileri bıraktı.

DEMİRTAŞ YORUM

Erkan Avcı da bu iltifatları tepkisiz bırakmadı ve "Canım hocam" diyerek verdiği yanıtla sosyal medyada dikkat çekti.

YORUM YAĞDI

Demirtaş'ın bu yorumuna sosyal medyada; 'Gerçekten çok iyi oyunculuk sergiliyorlar. Tebrik ederim.', 'Efsane bir bölümdü', 'Sıfırdan izlemeye değer' gibi yorumlar yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Özgür Demirtaş Kızıl Goncalar
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