Kızıl Goncalar son bölümüyle sosyal medyayı yıktı geçti! Prof. Dr. Özgür Demirtaş da öve öve bitiremedi

Başrollerini Özcan Deniz ve Özgü Namal’ın paylaştığı Kızıl Goncalar dizisi ilk bölümden itibaren büyük ses getirdi. Her sahnesi dikkat çeken dizi RTÜK tarafından inceleme altına alındı ve Now TV'ye idari para cezası ile iki kez program durdurma cezası vermişti.

Aldığı cezaların ardından yayın hayatına kaldığı yerden devam eden dizi yine her bölümüyle sosyal medyayı sallamayı başardı. Hem oyunculuklar hem de senaryo o kadar etkileyici ilerliyor ki dizi gündemden düşmüyor.

ÖVE ÖVE BİTİREMEDİ

Dizinin son bölümü yine sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında yer almayı başarırken Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan da yorum gecikmedi.

Demirtaş; 'Bugün Kızıl Goncalar’ı geç başladım bitirdim. Sadi Hüdayi efendi döktürüyor. Erkan Avcı' diyerek not düştü ve ifadelerinin sonuna alkış emojileri bıraktı.

Erkan Avcı da bu iltifatları tepkisiz bırakmadı ve "Canım hocam" diyerek verdiği yanıtla sosyal medyada dikkat çekti.

YORUM YAĞDI

Demirtaş'ın bu yorumuna sosyal medyada; 'Gerçekten çok iyi oyunculuk sergiliyorlar. Tebrik ederim.', 'Efsane bir bölümdü', 'Sıfırdan izlemeye değer' gibi yorumlar yapıldı.