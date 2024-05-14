Nükhet Duru'nun 'tayt' açıklamasını duyan Fatih Altaylı dayanamadı! "Çıkarırım şimdi sahne kıyafetlerini..."

Nükhet Duru'nun 'tayt' açıklaması yine tepki çekti. "Herkes sevdiğini, istediğini giyebilir. Yeter ki tayt giymesinler. Hiç sevmiyorum. Taytın nasıl giyileceği unutuldu" sözlerinden bir süre sonra yeni açıklamalarda bulundu.

"Tayt kıyafet değil, spor bir şey. Hâlâ karşıyım. Pilates yaparken ya da evde temizlik yaparken giyersiniz" diyen Nükhet Duru gündem oldu.

"KADIN OLSAM YARIN TAYT GİYERİM..."

Fatih Altaylı ise bu sözleri duyunca kendini tutamadı. "Nükhet hanımı çok severim. Popüler olmak istedikçe onu söylüyor. Bu muhabbet çok anlamsız" diyen Altaylı şu sözlerle tepki gösterdi:

"Bizim en temel derdimiz bu ülkede insanların giyimlerine karışılmaması. Bari bunu kadınlar yapmasın ya. Kimini fazla kapalı diye kimini fazla açık diye eleştirdiler. Nükhet Duru gibi herkesin saygı duyduğu bir sanatçı. Bari sen karışma kardeşim. Ne oluyor? Neymiş tayt giymesinmiş. E sen giyerken iyiydi derler adama. Çıkarırım şimdi sahne kıyafetlerini. Kendisini severim ama herkes haddini bilecek. Neler giydiniz sizler de. Size karışana da kızarım ben, sizin karışmasına da. İsteyen istediğini giyer. Kadın olsam yarın tayt giyer gezerim valla. Kadın olsam yarın fotoğrafını da çeker Nükhet Duru'ya gönderirim. Bu ülkede kadının kadına ettiğini kimse kimseye etmez."







