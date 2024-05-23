KULİS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler kulis
  2. Olay iddia! Onur Akay 'mason' demişti, saldırıya uğradı! "Kadir Doğulu için, tarikat için"

Olay iddia! Onur Akay 'mason' demişti, saldırıya uğradı! "Kadir Doğulu için, tarikat için"

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
23.05.2024 11:39
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ses sanatçısı ve magazin yazarı Onur Akay'ın, ünlü oyuncu Kadir Doğulu hakkındaki sözleri olay olmuştu. "Serra Arıtürk ile imam nikâhlı evlendiğini söyleyenler var!" diyerek oyuncuyu mason olmakla suçlayan Akay, saldırıya uğradı. Akay saldıran kişinin söylediği sözleri açıklayınca gündem oldu.

Olay iddia! Onur Akay 'mason' demişti, saldırıya uğradı! "Kadir Doğulu için, tarikat için"

Sosyal medya hesabından ünlüler hakkında bilgiler paylaşan ses sanatçısı Onur Akay, iddialarıyla sık sık gündeme geliyor. Son olarak Kadir Doğulu'nun Serra Arıtürk’le imam nikâhlı evli olduğunu öne süren ve tarikat/masonluk iddialarında bulunan Onur Akay saldırıya uğradı.

96 bin takipçili Instagram hesabında şiddet gördüğünü paylaşan Onur Akay'ın hali herkesi korkuttu.

Evliyken o isimle yakalanmıştı! Aşk yorumu Evliyken o isimle yakalanmıştı! Aşk yorumu

Akay, kendisine yumruk atan kişinin "Kadir Doğulu için, tarikat için" diyerek saldırdığını söyledi.

Akay 'Dün gece çok sevdiğim dostlarımla otururken, birden saldırıya uğradım. Gözüme yumruk atan kişi birincisi Kadir Doğulu için dedi vurdu, bu da tarikat için dedi ve yine vurdu' iddiasında bulundu.

ıoıp.

TAZMİNAT DAVASI AÇMIŞTI

Kadir Doğulu'dan ise henüz iddialara ilişkin bir açıklama gelmedi.

Kadir Doğulu; Onur Akay'ın özel hayatıyla ilgili asılsız açıklamalarda bulunduğunu, onur, şeref ve saygınlığını zedelediğini söyleyerek 1 milyon liralık tazminat davası açmıştı.

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sahneye yine sarhoş çıktı! Seyirci 'rezaletti' diyerek olay anları paylaştıSahneye yine sarhoş çıktı! Seyirci 'rezaletti' diyerek olay anları paylaştı
Soruyu duyunca dayanamadı! "Sevgilim regl dönemlerinde..."Soruyu duyunca dayanamadı! "Sevgilim regl dönemlerinde..."
Evliyken o isimle yakalanmıştı! Aşk yorumu Evliyken o isimle yakalanmıştı! Aşk yorumu
Anahtar Kelimeler:
Onur Akay
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

iPhone, AirPods... Apple Marka Haftası'na özel indirimler burada!

iPhone, AirPods... Apple Marka Haftası'na özel indirimler burada!

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Ömürlük termos arayanların tercihi! Stanley'de indirim devam ediyor

Ömürlük termos arayanların tercihi! Stanley'de indirim devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.