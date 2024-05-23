Ayşe Hatun Önal'dan Özgür Özel ve Ali Mahir Başarır paylaşımı! İfadeleri gündemde

Bir süredir gözlerden uzak olan Ayşe Hatun Önal ara ara yaptığı paylaşımlarla gündeme geliyor.

Ayşe Hatun Önal, en son oyuncu Selin Demiratar'ın 2020'de evlendiği iş insanı Mehmet Ali Çebi'yle paylaştığı pozlara düştüğü "kocam" notuyla gündeme oturmuştu.

Bu paylaşımların ardından şarkıcının mental sağlığının iyi olmadığına dair iddialar gündeme gelmişti.

Önal şimdi de Özgür Özel ve Ali Mahir Başarır'ı paylaşmasıyla ve ifadeleriyle dikkat çekti. Özgür Özel ve Ali Mahir Başarır'ı paylaşan şarkıcı “Sizden olsa olsa kaşar olur, onu da eritir köpeklere yediririz” ifadelerini kullandı.

Ayşe Hatun Önal'ın paylaşımını görenler "Bu kadına ne oldu?", "Hesabımı çalındı" yorumlarında bulundu. Şarkıcı ise bir süre sonra paylaşımı silerek başka paylaşımlar yapmaya devam etti.





