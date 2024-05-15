Mustafa Erdoğan Ceyda Düvenci'ye konuk oldu! 'İyi babalar boşanmaz' dedi itiraflarıyla herkesi şaşırttı! Konu Gülben Ergen'e gelince…

Bülent Şakrak ile boşanmasıyla uzun süre gündemde kalan ünlü oyuncu Ceyda Düvenci son dönemde verdiği kilolarla da dikkat çekiyor.

Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Düvenci aynı zamanda Ntv ekranlarında yaptığı 'Bambaşka Sohbetler' programıyla da sosyal medyanın gündemine oturuyor.

ESKİ EŞİYLE İLGİLİ BOMBA İTİRAF

Düvenci son olarak programına Gülben Ergen'in eski eşi Mustafa Erdoğan'ı konuk etti.

Programda eski eşi ve çocukları hakkında samimi itiraflarda bulunan Mustafa Erdoğan, Gülben Ergen'in sözünü hâlâ dinlediğini, onun sözlerine önem verdiğini ve çok iyi arkadaş olduklarını söyledi.

'İYİ BABALAR BOŞANMAZ'

Ceyda Düvenci, Mustafa Erdoğan'a 'İyi babalar boşanmaz' sözlerini hatırlatıp 'Ben bunu biraz sert buldum' dedi.

Erdoğan 'Doğru. İyi babalar boşanmaz. iyinin kavramı belli. Eğer bu sorumluluğu üstlenmiyor ve yapamıyorsan çocuklara yazık. Ben bunun herhangi bir kötü sonucunu görmediğim halde kavramsal olarak böyle düşünüyorum. İyi baba boşanmaz. İdeal baba mutlu babadır. Evinde de mutlu olacak. Çocukları ile de mutlu olacak. Mutlu bir yuvan olacak. O iyi babadır.' diye konuştu.

O SÖZLERİNE YORUM YAĞDI

Mustafa Erdoğan'ın bu sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Erdoğan'a; 'Çok yerinde bir düşüncesi var', 'Güzel bir öz eleştiri yapmış', 'İyi babalık tarifi çok doğru', 'Böyle erkekler var mı?', 'Ne güzel bir baba', 'Helal olsun ne güzel söyledi' gibi yorumlar yapıldı.